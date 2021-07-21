回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上

編輯／JJ

由秦嵐、王鶴棣主演陸劇《理智派生活》日前上線台灣Netflix，近期幾乎沒有掉出過排行榜之外，劇情描述30+歲數的女主角沈若歆，與剛出社會的小鮮肉祁曉之間的高甜姐弟戀，以及女性於職場上常遇見的現實面故事，劇中台詞句句戳入人心，帶給觀眾們深刻共鳴，今天就來一起看看《理智派生活》當中，值得讓人再三回味的20句人生箴言。

1. 「保證是廉價的，我需要的是證明。」

2. 「戀愛，就是你滿腦子都是這個人，你會變得非常勇敢，做平時理智的時候根本不會做的事，但也會突然之間膽怯，開始胡思亂想、患得患失。戀愛，就是一段月光、一抹花香、一句魂牽夢繞的旋律，一段奮不顧身的旅行。戀愛是一種奮不顧身的衝動，一種從心出發的選擇。」

3. 「你知道，怎麼做到置之度外嗎？寵辱不驚、置之度外，不要在乎別人對你的評價，要清楚自己的目標，認準目標，然後完成目標。」

4. 「30+的女人，不會把自己寄託在別人的保證上，這是原則。」

5. 「愛情就是荷爾蒙加多巴胺，婚姻跟愛情一樣，無非就是一場博奕遊戲，只不過遊戲的方式不同，這種遊戲我都沒興趣，因為我太累了。」



「不結婚叫不婚主義，你這不談戀愛也不結婚，算什麼主義啊？」



「沒什麼主義，憑本事單身。」

6. 「在職場上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸，沒有人會永遠風光，也沒有人會永遠倒霉。」

7. 「命運中所有的饋贈，都是暗中標了價格的，免費的午餐不好吃的，所以現在命運給我們的磨難，都是日後會換算給我們的獎勵，只要我們一直堅持，一定有機會的。」

8. 「不要讓『欺負你』成為別人期待的事情，要嘛你狠狠的打回去，要嘛你就讓他們覺得欺負你這件事情無聊到不好玩。」

9. 「職場上遇到的事情，躲是躲不掉的，你一躲，屎盆子就扣到你頭上了。」

10. 「成年人的放縱，是要以加班為代價的。」

11. 「每個人的生活，就好像是鴨子游水，外人只看到水面上又悠閒又悠哉的樣子，可是沒有人會知道水下，我們的雙腳正拼命狼狽的蹬水呢。遇到任何的困難，我們都可以去解決，沒有什麼過不去的事情，大不了我們就再拼命地蹬蹬水，是不是？」

12. 「不是所有人都能夠歷經千帆，看盡人間的美景，如果我們真的是擱淺的那只船，那就等下一個浪潮來襲前，好好休息。」

13. 「我是一個希望我的能力可以對應我職位的人，低了不甘心，高了我也不奢求。」

14. 「不要因為自己是女人，還沒有達到自己想要的目標就生了退縮的念頭。」

15. 「如果一個男人找我是為了降低生活成本，這種男人我嫁他幹嘛？在公司伺候老闆至少還可以升職加薪，回家還要伺候老公，我不嫌累啊？有這時間，我伺候伺候我自己多好。」

16. 「兩個人要一起走一輩子，不見得步伐永遠都是一致的，婚姻不就是我等等你，你等等我嗎？」

17. 「希望我們可以成為歲月裡最親密的戰友，一起面對人生的跌宕無常，和人性的不堪脆弱，一起經歷爭執、誘惑、挫折和考驗，接下來的後半生，或許我們有無數次機會可以放開對方的手，獨自偷生，但希望最後我們竟沒有。」

18. 「30+歲，再也沒有人覺得我可愛，膠原蛋白也分分鐘流逝，但是三十多歲的我比以往任何時候都更清楚自己是誰，自己想要的究竟是什麼，無論事業，親情還是親密關係，我漸漸開始掌握生活的主動權，內心篤定卻還依然擁抱未來的無限可能，我很喜歡這樣的自己，希望此刻的你也是一樣。」

19. 「一個男人和一個女人在一起，沒有人會知道十年或二十年後會發生什麼，可能一開始兩個人在一起再登對、再合適，也不知道將來這個男人會變成什麼樣子，因為沒有人會知道明天會發生什麼。」

20. 「我大學剛畢業，第一次領到工資的時候，我的閨蜜跟我說，若歆，你應該買個貴一點的包 犒勞一下自己。



但我沒買，我當然可以咬咬牙，給自己買個名牌包，可是背著這麼貴的包，我今後還怎麼穿我平時穿的那些普普通通的衣服，甚至有些邋遢的衣服？我是不是就要買名牌的衣服，或者名牌的鞋，甚至名牌的錶？等這一切都置辦齊了，我還怎麼每天去擠公車、去坐地鐵呀？



那我是不是還要給自己買一輛私家車？有了車之後，是不是不能像從前一樣再跟別人合租了？我是不是要選一個更好一點的小區，再租一個更好的房子？

一個名牌包，我努努力可以負擔得起，但是名牌包背後的生活，我假裝不起，因為我還不是那個階層的人。

我真的很希望，我是通過我自己的努力，站在屬於我自己的高度，看我該看的風景，我不希望被別人拉上、站在高處踮著腳，看到的是他讓我看的風景，這樣真的會太累的。」