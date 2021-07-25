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「三機一體」挑戰最低699元！鬆餅、三明治、牛排都能做

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文／C編

疫情影響改變了不少生活習慣，在家煮的時間變多，刷IG、滑臉書也一定會看到各路好友秀廚藝，既然如此當然不能輸，準備好適合的小家電，你也能po出厲害的美食照！「Her和她」推出「DANBY丹比三合一點心機比利時鬆餅機」，不單單可以製作鬆餅，還可以當作煎烤盤、三明治熱壓吐司機，一日三餐連下午茶都搞定。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲DANBY,丹比,鬆餅機,三明治機,煎烤盤,小家電,家電。（圖／pexels）

▲DANBY丹比三合一點心機比利時鬆餅機，原價990元、特價699元。點我購買

這款鬆餅機備有3種烤盤可以輕鬆更換，直紋的煎烤盤，能處理肉類、蔬菜，也能做出熱壓三明治，三角形的三明治盤隨意放進想吃的內餡，鹹甜都可行，鬆餅盤是做出漂亮華夫鬆餅的好幫手，想吃比利時列日鬆餅，也能使用它製作，各種料理都能夠簡單完成，完全不燒腦。

▲丹比鬆餅機。（圖／Her）

▲三種烤盤輕鬆更換。

 ▲DANBY,丹比,鬆餅機,三明治機,煎烤盤,小家電,家電。（圖／pexels）

▲三明治隨時吃都方便。（圖／pexels）

烤盤為不沾材質，不擔心食物黏底、弄得髒兮兮，清洗更方便，即使沒什麼廚藝也零失手，機身上下皆有加熱管，同時加熱速度更快更均勻，電源、加熱雙指示燈更是一目了然，不擔心。

▲DANBY,丹比,鬆餅機,三明治機,煎烤盤,小家電,家電。（圖／pexels） 

▲鬆餅下午茶大家都愛。（圖／pexels）

另外，直立式擺放完全不消耗空間，收納簡單又容易，把手上貼心設計扣環，可以幫助鬆餅機收納不打開，底部設計防滑墊，製作美食的時候不會輕易移位滑動，最後就是在更換烤盤的時候，設計了快速換盤按鈕，輕拉固定具簡單換盤。

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 ▲DANBY,丹比,鬆餅機,三明治機,煎烤盤,小家電,家電。（圖／pexels）

▲DANBY丹比 三合一點心機比利時鬆餅機，原價990元、特價699元。點我購買

「Her和她」推出「DANBY丹比三合一點心機比利時鬆餅機」，原價990元、特價699元，下殺7折、挑戰全網最低價，包準一機就可以搞定早餐、中餐跟下午茶，非常方便又實用，完全不用考慮今天吃什麼，直接做就對了！

關鍵字：

DANBY, 丹比, 鬆餅機, 三明治機, 煎烤盤, 小家電, 家電

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