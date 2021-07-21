不想iPhone短命　就必須學這6招！

文／Squid

iPhone電池保養得好，用得時間就長，而且明明都是同時間一起買的手機，為什麼他用得時間就比較久，我用的耗電量就比較快呢？《ET FASHION》就整理6個手機電池保養的小技巧，一定要學會，讓手機壽命更延長。

▲iPhone升級到最新系統也有助於電池的省電。（圖／pexels）



1.更新至最新系統：iPhone手機更新到最新系統，通常也會有最新的節能技術，要想延長電池壽命，務必更新到最新的系統。

2.遠離極端溫度：iPhone官方建議，設計運行的最佳溫度攝氏0°C到35°C，所以盡量不要在外面看影片、直播，也不要把手機放進冰箱，否則可能永久損壞電池容量。

3.充電時最好脫掉手機殼：否則充電時產生過多的熱量散不出去，也容易影響電池健康。

▲調節iPhone螢幕亮度可以更加節電。（圖／pexels）



4.節省電力：調節螢幕亮度，調低亮度可以更加節省電力，還有就是打開無線網路，根據Apple實測，使用3G、4G網路更加浪費電力，所以能用無線就用無線。

5.開啟低電量模式：當電量低於20％的時候，開啟低電量模式，可以優化設備性能，盡可能地減少系統動畫、備份同步等等。

6.使用官方充電線：在充電的時候盡量使用官方的充電線跟充電頭，以免過充。

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