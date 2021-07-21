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夏天必備保濕噴霧5大用法　控油、定妝都能搞定

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、pexels

炎熱的夏天到來，不但容易流汗，臉上的油脂分泌也開始跟著旺盛起來，這時，臉部水分的補充更顯得非常重要，擁有充分的保濕才能夠達到油水平衡，達到控油的功效，建議可以隨身攜帶保濕噴霧，經常為肌膚補充水分，隨時保持亮麗年輕的水嫩肌膚。

▲噴霧,資生堂,Melvita,Sukin,OGUMA,Milani,保濕噴霧,定妝噴霧,保養。（圖／品牌提供）

【保濕噴霧使用Tips】

1.妝前保濕：在上妝前使用，就像是化妝水的功效，幫助肌膚打底保濕。

2.妝後定妝：在整臉的妝容完成之後，可以噴上保濕噴霧幫助定妝；韓國人氣彩妝師Pony之前也曾經分享，之前遇到天氣很熱的狀況，才剛完妝就開始融化，這時先全臉噴上保濕噴霧、用粉撲拍打，讓噴霧與底妝混合在一起，再使用氣墊粉霜上妝，照樣可以有美美的妝感。

3.基礎保養：洗完臉之後，全臉噴灑保濕噴霧，幫助肌膚保濕，並且幫助後續精華液、乳液吸收，也可以搭配化妝棉或是面膜紙來濕敷使用。

▲噴霧,資生堂,Melvita,Sukin,OGUMA,Milani,保濕噴霧,定妝噴霧,保養。（圖／品牌提供）

4.曬後舒緩：夏天太陽強烈，最常遇到肌膚曬得紅通通，這時就可以使用保濕噴霧幫助肌膚迅速降溫，同時達到舒緩效果。

5.隨時補水：夏日許多人會選擇待在冷氣房吹涼，上班族在公司也經常是空調吹一整天，肌膚容易跟著變得乾燥，建議就可以隨時補充保濕噴霧，提升肌膚保水度。

【推薦單品】

▲噴霧,資生堂,Melvita,Sukin,OGUMA,Milani,保濕噴霧,定妝噴霧,保養。（圖／品牌提供）

Sukin 保濕噴霧 清新綠茶

長期在室內、冷氣房肌膚因乾燥、疲憊產生脫屑、缺水等肌膚狀況，使用保濕噴霧隨時補充水份，綠茶成份富含抗氧化劑 ，清爽活化，為肌膚帶來補水效果且不含酒精成份，無論是清潔後或上妝後，只要肌膚感到緊繃或紅熱時都可隨時噴灑肌膚，甚至是平日隨時滋養，且在炎熱天氣時更可放置於冰箱裡，提振肌膚，獻給肌膚即刻的清爽鎮定。

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Melvita 經典玫瑰花粹

法國蜜葳特熱銷全球NO.1的經典玫瑰花粹，採摘清晨最新鮮的2000片玫瑰花瓣，遵循古老蒸餾法單一蒸餾因此富含精油活性因子，可以幫助肌膚補充營養水分，重現年輕緊緻的肌膚狀態，即日起至9月1日，消費折扣後滿3800元，即可獲得滿額贈「隨行果汁機」。

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資生堂 心機星魅三效美肌定粧噴霧

超細緻水霧，持妝更輕盈服貼，極細緻柔軟持妝定格網「#13小時定格」，水潤感更升級，肌膚光澤度UP全新升級保濕成分，夏日也有清爽水潤光，獨家美肌定格精華，打造最強定粧磁場，黃金比例水＋油精華，戴口罩也不脫妝。

▲噴霧,資生堂,Melvita,Sukin,OGUMA,Milani,保濕噴霧,定妝噴霧,保養。（圖／品牌提供）

OGUMA 秘之湧水美媒噴霧

21週年限量推出「獨家手繪風秘之湧水美媒噴霧」，含有獨特成分I.C.E.礦晶離子、珍稀布列塔尼晶鹽、超細微水分子直入肌膚深層，可以幫助肌膚保濕潤澤，首度全品項，每滿900元送21週年藍色曙光紀念瓶乙瓶（價值800元），限量發送，全品項下殺2折起，限定推薦組再享95折。

▲噴霧,資生堂,Melvita,Sukin,OGUMA,Milani,保濕噴霧,定妝噴霧,保養。（圖／品牌提供）

Milani 繽紛果漾長效持久定妝噴霧

Mango Coconut、Dragon Fruit Peach、Kiwi Watermelon三款不同夏日人氣果香爽感新選擇！集結深受消費者喜愛的經典Make It Last黑白瓶定妝噴霧的優點，加入富含抗氧化物的水果萃取精華，打底、定妝、喚活保濕三效合一，同時添加維他命B3，強化肌膚防護功能，減少暗沉、補水保濕，而噴頭經過特殊設計，可讓噴霧輕盈細緻且均勻地灑落在臉上，讓完美妝容長效16小時持妝，淡淡的天然水果清香也隨之氤氳在臉龐上。

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噴霧, 資生堂, Melvita, Sukin, OGUMA, Milani, 保濕噴霧, 定妝噴霧, 保養

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