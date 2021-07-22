周冬雨純欲「黑天鵝裝」太美了！整片「裸背」獲網盛讚：靈氣十足

▲周冬雨出席活動「裸背」禮服造型獲網盛讚。（圖／翻攝自微博，以下同）



記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨最近演出的古裝劇《千古玦塵》人氣很高，日前她出席上海公開活動，身穿黑色大禮服造型，再度登上熱搜榜，周冬雨這回成功甩開了「小孩穿大人衣」的負面評語，駕馭起成熟典雅的風格頗受好評，整片「裸背」造型給粉絲福利滿滿，獲得盛讚：「好純欲」、「黑天鵝！」

周冬雨的身高約為160公分，骨架也非常嬌小，加上纖細紙片人的身形，即使已經29歲了，依然總讓人覺得像孩子一般，很多時候她在各種場合穿上華麗大禮服，都會被酸言是「小孩偷穿大人衣服」，這是她造型上最難克服的一點。

這次活動上，周冬雨身穿設計師品牌Elie Saab 2021早秋款禮服，為一襲垂地黑色紗裙，胸前的抓皺澎紗點綴，讓周冬雨過薄的身形增添份量感，背後則是整片挖空，秀出她傲人的美背與蝴蝶骨，搭配俐落的盤髮與紅唇，彰顯成熟典雅的氣質與氣勢，互相襯托得剛剛好，難得沒有再出現「小孩開大車」這類的評語。

周冬雨這套黑紗裙搭上她個人獨特的氣場，再度展現了精靈般的美貌，獲粉絲大讚：「靈氣十足！」巴不得在她背上P一對翅膀，而「裸背」的設計不只托出她的仙氣，也展現性感韻味，網友毫無招架之力：「又純又欲的，好迷人！」此外，一身黑裝散發出冷豔優雅的態度，不外乎被封成了「黑天鵝」。

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