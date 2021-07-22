fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨純欲「黑天鵝裝」太美了！整片「裸背」獲網盛讚：靈氣十足

>

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨出席活動「裸背」禮服造型獲網盛讚。（圖／翻攝自微博，以下同）

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨最近演出的古裝劇《千古玦塵》人氣很高，日前她出席上海公開活動，身穿黑色大禮服造型，再度登上熱搜榜，周冬雨這回成功甩開了「小孩穿大人衣」的負面評語，駕馭起成熟典雅的風格頗受好評，整片「裸背」造型給粉絲福利滿滿，獲得盛讚：「好純欲」、「黑天鵝！」

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博）

周冬雨的身高約為160公分，骨架也非常嬌小，加上纖細紙片人的身形，即使已經29歲了，依然總讓人覺得像孩子一般，很多時候她在各種場合穿上華麗大禮服，都會被酸言是「小孩偷穿大人衣服」，這是她造型上最難克服的一點。

這次活動上，周冬雨身穿設計師品牌Elie Saab 2021早秋款禮服，為一襲垂地黑色紗裙，胸前的抓皺澎紗點綴，讓周冬雨過薄的身形增添份量感，背後則是整片挖空，秀出她傲人的美背與蝴蝶骨，搭配俐落的盤髮與紅唇，彰顯成熟典雅的氣質與氣勢，互相襯托得剛剛好，難得沒有再出現「小孩開大車」這類的評語。

▲周冬雨。（圖／翻攝自微博）

周冬雨這套黑紗裙搭上她個人獨特的氣場，再度展現了精靈般的美貌，獲粉絲大讚：「靈氣十足！」巴不得在她背上P一對翅膀，而「裸背」的設計不只托出她的仙氣，也展現性感韻味，網友毫無招架之力：「又純又欲的，好迷人！」此外，一身黑裝散發出冷豔優雅的態度，不外乎被封成了「黑天鵝」。

►TWICE志效穿束褲勒出驚人S曲線　幕後照更曝光「超胸」好身材

►歐陽娜娜慵懶「睡衣裝」現身機場　被網轟衣品下降：像大媽

關鍵字：

周冬雨, 黑天鵝, 純欲, 裸背

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃

回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上

回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 小黑夾一次5種方法教給妳　綁高馬尾、丸子頭都必備 兩性專家：女生戀愛「5件事」千萬別做，讓愛情永保熱戀期 夏季必備5款高人氣潔顏新品！雪肌精洗顏粉、克蘭詩慕斯超熱賣 ZARA大減價手袋均一價490元　IG爆紅「百褶包」竟不用三百元 網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作 不想iPhone短命　就必須學這6招！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面