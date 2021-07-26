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「健忘救星」Apple AirTag才822元！鑰匙、錢包都掛一顆　從此不怕搞丟

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文／C編

Apple AirTag推出後引發不少關注，小小的藍芽追蹤器能透過定位與尋找功能，讓亂丟的東西被尋回，「Her和她」推出「健忘救星Apple AirTag」，小巧的設計、會發出聲音的特性，一下就可以幫你找回鑰匙或是錢包。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲Apple,AirTag,3C,。（圖／pexels）

▲健忘救星Apple AirTag（公司貨），一組入原價990元、特價888元；四組入原價3390元、特價3288元，點我購買。

如果你有AirTag，最想用在哪？日前一名德國YouTuber「MEGALAG」突發奇想，把3個AirTag開啟藍芽追蹤後，分別寄給蘋果執行長庫克、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克，還有一個則寄往北韓，希望對方收到後，能在上面簽名並寄回給他。

結果庫克的助理回信並連同AirTag一起歸還，寄給馬斯克的那枚流浪到回收中心，至於到北韓冒險的那一顆，始終沒到目的地，但旅程至今還沒結束，最新進度是被送到了北京，它的命運會是如何呢？MEGALAG還會繼續追蹤下去。

▲Apple,AirTag,3C,。（圖／pexels） 

▲Apple推出AirTag很適合忘東忘西的人。（圖／pexels）

YouTuber的「實驗」，發揮了AirTag的追蹤功能，足見用來找東西確實很有幫助，日常生活中，在鑰匙圈上掛一個，背包裡也放一個，這樣一來就能在「尋找」app 裡看見它們的位置。只要加個 AirTag 在你的錢包等個人物品上，就算把東西隨手亂放，也不用擔心。

使用「尋找」app 中的全新「物品」功能選項，或是說聲「嘿 Siri，幫我找錢包」，就能透過內建的揚聲器播放聲音。如果它被丟在附近，例如在沙發底下或是在隔壁房間，只要跟著發出的響聲找就對了。

 ▲Apple,AirTag,3C,。（圖／pexels）

▲AirTag還有搭配它的鑰匙圈。（圖／pexels）

透過加密保護，只有自己才能看到AirTag在哪裡，位置資訊和紀錄都不會儲存在AirTag上，而回傳AirTag位置資訊的裝置，也會一直保持匿名狀態，不用擔心資訊被洩露出去。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲Apple,AirTag,3C,。（圖／pexels）

▲健忘救星Apple AirTag（公司貨），一組入原價990元、特價888元；四組入原價3390元、特價3288元，點我購買。

「Her和她」就推出「健忘救星Apple AirTag」，一組入原價990元、特價888元；4組入原價3390元、特價3288元，相當於一個才822元，等於買越多省越多的概念，非常適合掛在鑰匙、放進錢包裡面，再也不怕找不到重要物品了。

關鍵字：

Apple, AirTag, 3C

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