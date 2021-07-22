相愛相殺的3對「歡喜冤家」星座情侶！Top 1吵架火爆但和好也快

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

每對情侶相處模式都不同，有些戀人走的是溫柔暖心路線，彼此相敬呵護，但也有些人則是相愛相殺，彼此嘴上不留情或是吵架時猶如世界大戰，但又不妨礙他們之間的愛情，甚至越吵越愛，根本是歡喜冤家，像是以下3對星座組合的情侶就是代表，尤其第一名那對吵得再兇，沒多久就能和好甜蜜蜜。

Top 3：金牛座＆摩羯座



同屬土象星座的金牛座和摩羯座性格都比較沈穩，平時相處可說是和樂融融，在許多事上的看法、作法彼此都很能理解，但一旦發生不愉快的事，他們不像其他星座會直接開門見山地吵罵出來，而是用眼神和冷臉在交流，以冷酷的眼神互瞪對方，傳達自己很生氣。這兩人都是冷戰型高手，「吵架」時雖然不會有火爆的場面和激烈的言語，但氣氛絕對是冰冷至極，互不說話，就看誰更有毅力，讓對方先低頭，才能回到春風和煦的日常生活。

Top 2：雙子座＆射手座



雙子座和射手座的個性有點像，兩個人都很喜歡交朋友，也喜歡追求新鮮感與刺激，更嚮往開心地玩樂和自由，他們能一起玩一起瘋，一起跑遍許多地方，只要不碰到彼此底線，都能互相理解和讓步。可一旦他們吵起架來就是完全不同畫風，除了會猛力吐槽對方，還會把對方當成累世的仇人般狂罵，甚至可能會說出很難聽的話，往對方弱點猛戳，但他們又很容易和好，因為彼此互相都太了解了，怎麼吵都吵不散。

Top 1：獅子座＆牡羊座



同屬火象星座的獅子座和牡羊座完全就是「相愛相殺」代表，兩人都有著火爆的脾氣，做事情也都很容易衝動，加上有話就要直說的個性，讓他們很容易吵架，一旦開吵，那場面絕對是砲聲隆隆、吵到屋頂都要掀翻了。而且他們大事小事都能吵，甚至吵到摔東西，火爆的場面可能會讓旁觀者都感到緊張。但就算吵得很激烈，他們和好的速度也是快到讓人驚嘆，剛剛還在爭鋒相對，一個轉頭他們可能已經開心地一起看影片或打情罵俏了，讓人好氣又好笑。

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