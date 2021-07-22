fb ig video ETtoday search mobile

相愛相殺的3對「歡喜冤家」星座情侶！Top 1吵架火爆但和好也快

>

▲▼ 「相愛相殺」的3對星座情侶 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

每對情侶相處模式都不同，有些戀人走的是溫柔暖心路線，彼此相敬呵護，但也有些人則是相愛相殺，彼此嘴上不留情或是吵架時猶如世界大戰，但又不妨礙他們之間的愛情，甚至越吵越愛，根本是歡喜冤家，像是以下3對星座組合的情侶就是代表，尤其第一名那對吵得再兇，沒多久就能和好甜蜜蜜。

▲▼ 「相愛相殺」的3對星座情侶 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：金牛座＆摩羯座

同屬土象星座的金牛座和摩羯座性格都比較沈穩，平時相處可說是和樂融融，在許多事上的看法、作法彼此都很能理解，但一旦發生不愉快的事，他們不像其他星座會直接開門見山地吵罵出來，而是用眼神和冷臉在交流，以冷酷的眼神互瞪對方，傳達自己很生氣。這兩人都是冷戰型高手，「吵架」時雖然不會有火爆的場面和激烈的言語，但氣氛絕對是冰冷至極，互不說話，就看誰更有毅力，讓對方先低頭，才能回到春風和煦的日常生活。

▲▼ 「相愛相殺」的3對星座情侶 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：雙子座＆射手座

雙子座和射手座的個性有點像，兩個人都很喜歡交朋友，也喜歡追求新鮮感與刺激，更嚮往開心地玩樂和自由，他們能一起玩一起瘋，一起跑遍許多地方，只要不碰到彼此底線，都能互相理解和讓步。可一旦他們吵起架來就是完全不同畫風，除了會猛力吐槽對方，還會把對方當成累世的仇人般狂罵，甚至可能會說出很難聽的話，往對方弱點猛戳，但他們又很容易和好，因為彼此互相都太了解了，怎麼吵都吵不散。

▲▼ 「相愛相殺」的3對星座情侶 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：獅子座＆牡羊座

同屬火象星座的獅子座和牡羊座完全就是「相愛相殺」代表，兩人都有著火爆的脾氣，做事情也都很容易衝動，加上有話就要直說的個性，讓他們很容易吵架，一旦開吵，那場面絕對是砲聲隆隆、吵到屋頂都要掀翻了。而且他們大事小事都能吵，甚至吵到摔東西，火爆的場面可能會讓旁觀者都感到緊張。但就算吵得很激烈，他們和好的速度也是快到讓人驚嘆，剛剛還在爭鋒相對，一個轉頭他們可能已經開心地一起看影片或打情罵俏了，讓人好氣又好笑。

►「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

►最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

►最有幫夫運的星座女Top 3！金牛愛賺錢、第一名果然是「她」

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 情侶, 伴侶, 相愛相殺, 配對, 金牛, 摩羯, 雙子, 射手, 牡羊, 獅子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

小黑夾一次5種方法教給妳　綁高馬尾、丸子頭都必備

小黑夾一次5種方法教給妳　綁高馬尾、丸子頭都必備

營養師教「改善放屁」飲食8重點！除了地瓜，「這些」食物也要少吃 39歲張韶涵「綁粽鞋」纏美腿辣翻！　最強童顏發威網膜拜 回味《理智派生活》20句人生箴言：30+女人不會把自己寄託在別人的保證上 周冬雨純欲「黑天鵝裝」太美了！整片「裸背」獲網盛讚：靈氣十足 性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出 ZARA大減價手袋均一價490元　IG爆紅「百褶包」竟不用三百元 夏天衣櫃都是「奶茶色」！洋裝知性溫柔　多層次、配件搭出中性帥感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面