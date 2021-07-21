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日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

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▲▼日網瘋傳「蛋糕心理測驗」剖析戀愛觀 。（圖／Unsplash、翻攝自日網）

▲吃蛋糕的第一口位置，竟能看出你的愛情觀。（圖／翻攝自Youtube/幸せ＊Style、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

甜點就是有讓人心情變好的魔力，眼前若有一塊草莓蛋糕，你會從哪裡開始吃呢？從你吃蛋糕的習慣能測出你的愛情觀，測過的人都說準，一起來試試看！

▲▼日網瘋傳「蛋糕心理測驗」剖析戀愛觀 。（圖／Unsplash、翻攝自日網）

吃蛋糕時，通常第一口會從哪裡開始吃呢？

1.蛋糕上的草莓

2.蛋糕的尖端

3.蛋糕的側面

4.蛋糕上的奶油

選1的人 渴望被愛型

你是個一談戀愛就會深深陷入的人，對伴侶的需求感較高，渴望被捧在手心裡的被愛感，如果對方沒有給你足夠信賴，你就容易胡思亂想，有時會不小心給對方壓力，所幸你不會要求另一半單方面付出，自己也會很努力讓對方感受你的心意。

▲▼日網瘋傳「蛋糕心理測驗」剖析戀愛觀 。（圖／Unsplash、翻攝自日網）

選2的人 不求回報型

性格溫柔的你，談戀愛總不求回報，只要看見對方開心，你也會跟著開心，但往往付出的同時，又會感到不安，不知道自己這樣做好嗎？習慣將另一半的感受放在第一位，長時間忽略自己的感受，夜深人靜難免感到各種失落，其實愛情是雙向的，適時和對方溝通才能讓這段關係走得長久。

選3的人 單戀幻想型

你很容易欣賞別人，但往往不敢行動，只敢偷偷關注，心中腦補一場浪漫戀情。也因如此，感情很難開花結果，你總是把對方想的太好，一但發現現實和幻想有落差時，你的感情也能很快收回。雖然想像中的戀愛也很美，若是真心想要發展一段關係，建議認清現實才是正解。


選4的人 努力積極型

看見喜歡的對象，絕對會勇敢去追，為了達到目標，你願意付出很多努力，也會盡力為對方著想，盡量展現自己最好的一面。不過有時候太過努力，也可能會帶來反效果，有時候放寬心順其自然，反而會有出乎意料的好結果。

►「4星座」看似無害其實超聰明　牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝

關鍵字：

心理測驗, 日網, 戀愛觀, 蛋糕

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