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棉花糖迷你包、珊瑚戒指好吸睛！10樣「夏日時髦單品」微出門最適合

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自fashion-press.net

今年夏天雖然受到疫情影響，少了很多外出的機會，但就算是居家防疫也要隨時美麗，這裡精選了10樣「時髦夏日單品」，包含繽紛包包和消暑飾品，讓你藉由來自海內外的設計商品，體驗一場跳島旅行。

【夏日繽紛包款】

1.Open on Museum 迷你棉花糖側背包

近年來迷你包非常流行，泰國設計品牌Open on Museum就推出三款夢幻棉花糖色的迷你側背包，絨布材質很療癒，也可手提或當腰包，尺寸適合裝藍芽耳機、零錢等小物，能為整體帶來搶眼造型。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲夏日時髦單品。（圖／pinkoi提供）

2.WARM STUDIO 迷你造型肩背方包

中國大陸品牌WARM STUDIO的迷你肩背方包，將衝突的設計巧思注入其中，以堅硬材質打造出圓潤飽滿的輪廓，並搭配飽和鮮豔的色系，讓包包具有夏日感，替穿搭增添亮點。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

3.chaiphat 迷你鏈帶包

泰國設計品牌chaiphat的迷你鏈帶包，將金屬鏈與鮮豔色皮革結合，搭配鈕扣式設計，打造出有多樣性背法的包款，尺寸小巧輕便，但裝得下外出所需的必備品，讓你每次出門都能有迷人造型。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

4.MUR 皮革方形肩背包

香港設計品牌MUR的皮革方形肩背包選用舒心的酪梨綠色，配上俐落剪裁的方形，讓包包看起來極具質感，背帶與包包連接處巧妙的做了纏繞造型，在簡單設計中增添趣味。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

5.AL&CO 兩用皮夾側背包

泰國設計品牌AL&CO將每日所需的折疊皮夾加上肩背帶，以純色皮革配上俐落外型，讓你出門只帶最需要的東西，輕巧且兼具質感。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

【夏日消暑飾品】

1.ROUND OFF 軟糖系列耳環

這系列耳環以軟糖為設計靈感，用輕盈且高透度的環氧樹脂結合不規則曲線，打造出高硬度的垂墜造型，完美重現軟糖溶解後的狀態，透明加鮮豔色彩，看起來活潑俏皮，戴上它讓炎炎夏日不再酷熱。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

2.cutcha.co 黑白花耳環髮飾

香港設計品牌cutcha.co用PVC材質，將自然中的花朵以模切技術永久保存，做成兼具耳環和髮夾功能的配件，顏色以黑、白為主，並以珍珠鏈連接，看起來很優雅，大小不一的花讓造型更有層次。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

3.JL INSPIRATION 搖搖雲霧銀河耳環

台灣設計品牌JL INSPIRATION以樹脂、銀箔，將天上的星空美景濃縮至這款銀河耳環中，不規則的表面配上清澈透感，一戴上不僅替視覺消暑，獨特氣質更是自然散發。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

4.aoihoriguchi 珊瑚系列戒指

日本設計品牌aoihoriguchi以大海溫暖、多樣性的印象為靈感，將高透感的彩色玻璃珠串起，打造一系列繽紛珊瑚戒指，恣意的曲線設計，完美重現珊瑚在海裡自然擺動的模樣。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

5. Jewelry Kyoto 二十四節氣耳環

另外，日本品牌Jewelry Kyoto則以二十四節氣為靈感，推出符合季節變化的耳環，先前出過春、夏系列，最新款是秋季新色，橘紅色就象徵秋分，藍色系則代表霜降、寒露，耳環是玻璃材質，內含閃亮的金箔點綴，戴起來低調有氣質。

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

▲時髦夏日單品。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 飾品, 包包, 夏日

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