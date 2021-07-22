風・Luxury／「錶王」綠面錶身價飆13倍拍出！　網友喊「炒過頭」

▲PP Nautilus金鷹系列5711/1A橄欖綠面的三針日期錶，在 Antiquorum的拍賣會飆出含佣金高達1372萬元的天價。（圖／Antiquorum提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe）一只複雜功能錶身價上千萬元，錶迷可能不覺得奇怪，但今年四月發表的Nautilus金鷹系列5711/1A橄欖綠面的三針日期錶，竟剛在Antiquorum摩納哥拍賣會上，以32萬歐元（約1056萬元台幣）落槌，含佣金更高達41萬6000歐元（約1372萬元台幣），比起定價101萬8000元元足足飆高13倍，讓錶迷直呼「太瘋狂了」！

▲Antiquorum摩納哥拍賣會拍出PP Nautilus金鷹系列5711/1A驚人價格，引起矚目。

PP這只身價飆破千萬元的Nautilus 5711/1A橄欖綠錶款，是接棒要停產的熱門錶款5711/1A漸變藍面精鋼腕錶，品牌同時推出一款錶圈鑲鑽的Nautilus REF.5711/1300A腕錶，兩款橄欖綠面盤於4月發表時，愛錶成痴的歌手潘瑋柏已第一時間戴上新錶，讓人見識超級VIP的實力。

▲PP橄欖綠面的NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，原定價約1,018,000元。



但更驚人的是PP Nautilus型號5711/1A-014橄欖綠面精鋼腕錶首次登上拍賣會，本來Antiquorum估價約從台幣170萬起至500萬元，孰料竟一路暴衝，含佣金飆到1372萬元，堪比一只複雜功能錶款的價格，讓網友都看傻了，大喊「炒過頭了」，也憂心未來想入手此款錶，是否要超出定價許多才有機會。

▲潘瑋柏在PP發表的第一時間已戴上橄欖綠面的Nautilus腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

近幾年PP在國際拍賣會身價水漲船高，富藝斯（Phillips）6月舉辦的「名錶薈萃─香港XII」創下全數拍出的「白手套」佳績，領銜錶款正是1953年製的第一代型號2499 18K黃金萬年曆計時腕錶，配備特別的義大利日曆、燒青字錶盤、月相顯示，且來源顯赫，因此以約5541萬元的高價落槌，相較之下錶迷較能接受，因為此錶款是市場上唯一僅知仍保有原裝證書的珍罕款呀！

▲富藝斯春拍端出1953年製的第一代型號2499 18K黃金萬年曆計時腕錶，約5541萬元落槌。（圖／富藝斯提供）

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