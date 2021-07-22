39歲張韶涵「綁粽鞋」纏美腿辣翻！　最強童顏發威網膜拜

▲張韶涵 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

39歲台灣女星張韶涵擁有最強童顏，出道多年一直維持纖細體態，近期她PO出一系列美照，身穿輕便T恤搭配牛仔短褲出鏡，模樣十分親民，但視線向下看，張韶涵腳踩一雙「綁帶高跟鞋」，一路纏繞腿部線條往上，火辣指數破表引起網友熱議。

▲張韶涵綁帶高跟鞋秀火辣美腿。（圖／翻攝自微博）

女星張韶涵近年來在大陸演藝事業亮眼，即便年近40歲依舊散發少女氣息，日前她身穿Off-White黑色上衣搭配牛仔短褲，搭配風格十分街頭潮流，而最搶鏡的莫過於腳上的綁帶高跟鞋，以層層纏繞設計一路蔓延而上，完美包覆張韶涵纖細的腿部線條，顯得火辣許多，若是凡人駕馭絕對會勒出痕跡，但張韶涵美腿一擺，穿上「綁粽鞋」毫無負擔，不愧為童顏女神。

▲張韶涵身穿C+plus SERIES水藍色裙裝亮相一鳴驚人 。（圖／翻攝自微博）

張韶涵擁有一雙逆天美腿早就不是秘密，先前在上海的MOMO年度盛典中，張韶涵以一套台灣設計師品牌C+plus SERIES水藍色裙裝亮相一鳴驚人，裙襬以「前短後長」的不規則設計彰顯了美腿線條，張韶涵腳踩Amina Muaddi 粉色高跟鞋達到撞色效果，整體造型非常搶眼，與天然的白皙肌膚相佐顯得吹彈可破，掀起網友直呼：「張韶涵根本18歲少女吧」、「這個腿絕了」、「綁粽鞋如果凡人穿應該是災難」。