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JIMMY CHOO集結超燒元素！「珍珠運動鞋、C形水晶鞋」夢幻破表

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▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO最新CORE系列，集結水晶、珍珠與Monogram3大夢幻元素。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

水晶、珍珠與Monogram印花字母是女孩的夢幻元素，這回鞋履品牌JIMMY CHOO一口氣集結所有，在品牌成立25年之際推出最新「CORE系列」，有不規則珍珠運動鞋、C 形水晶釦高跟鞋，滿足從早到晚多個場合的穿著需求，爆款根本數不完！

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲宋茜、趙露思演繹MARTA與MARSAI鞋款。（圖／品牌提供）

JIMMY CHOO凝聚3大設計元素「水晶、珍珠、與Monogram」重新詮釋，於品牌成立25周年之際推出CORE系列，正式與休閒、派對與海灘、白天與黑夜都能找到夢幻款式搭配。由大陸女星趙露思演繹的高跟鞋款MARSAI，標誌性的 C 形水晶釦注入其中，折射出璀璨光芒，和品牌亞太區代言人宋茜所穿著的MARTA有異曲同工之妙，皆以水晶為主角，低調散發質感，是人氣鞋款之一。

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲珍珠元素AMAYA涼鞋與運動鞋 。（圖／品牌提供）

珍珠元素則體現在高跟鞋AURELIE之上，精緻的珍珠排列點綴於鞋款中央，彰顯珍珠柔中帶剛不退流行的根本；偏好低跟鞋款的時尚迷，有AMAYA涼鞋以雙排珍珠展現美感，或是輕便HAWAII運動鞋，將珍珠鑲嵌於其中，拼接元素交錯很有吸引力。

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲LIYA 65 。（圖／品牌提供）

JIMMY CHOO經典Logo「JC」成為高辨識度的Monogram，此次透過提花編織和皮革壓花技術，賦予HOBO包款與高跟鞋不敗的印花魅力。

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲美國知名歌手 Rainey Qualley演繹Walky Viv'系列鞋款 。（圖／品牌提供）

Roger Vivier也瞄準多功能場合穿搭，在2021 秋冬系列中由創意總監 Gherardo Felloni 帶來全新設計「Walky Viv'系列」，搶先請到美國知名歌手 Rainey Qualley 演繹，鞋款將運動鞋與軍靴的驚喜結合，透過軍靴是凹槽鞋底提升其抓地力，為日常造型增添別樣帥氣感。此系列運用中性色彩，加上經典的凡爾賽鑽飾釦變身放大凸顯亮眼光芒，同樣是多場合都能滿足。

關鍵字：

宋茜, 趙露思, JIMMY CHOO, 鞋履, 高跟鞋, 珍珠, 水晶

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