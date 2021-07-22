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麥當勞「特濃奶香雪冰」被推爆：好喝到離譜　網「加一支冰」吃法更罪惡

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▲麥當勞白月光。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出「特濃奶香雪冰」。（圖／翻攝自小紅書）

編輯／JJ

每當速食店推出新品，總是讓人忍不住想嚐鮮一下，這個夏天大陸麥當勞就推出了一款消暑神飲「特濃奶香雪冰」，成份為牛奶冰沙加上鮮奶油，超濃郁奶香味被大家推爆：「好喝到離譜！」且乾淨清爽的顏值拍起照來特別好看，立刻造成一股轟動，最近網上還出現一種超罪惡新吃法，就是在上頭多加一支「蛋捲冰淇淋」！

▲麥當勞白月光。（圖／翻攝自小紅書）

▲「特濃奶香雪冰」還有個綽號「白月光」。（圖／翻攝自小紅書）

炎炎的夏日真的讓人受不了，熱量給他先擺一邊，喝杯清涼消暑的飲品已是每日之必要，這次大陸麥當勞因應季節推出的「特濃奶香雪冰」便堪稱消暑神飲，它其實就是滿滿一杯牛奶冰沙，擠上一層厚厚鮮奶油，奶香味超濃郁，清甜卻不膩口，純白的高顏值外型還被網友們取了「白月光」小暱稱，在社群被推爆：「好喝到離譜」、「爆炸好喝」、「超濃奶味暈了！」

▲麥當勞白月光。（圖／翻攝自小紅書）

▲麥當勞白月光。（圖／翻攝自小紅書）

▲另有「特濃巧克力雪冰」口味。（圖／翻攝自小紅書）

此外同系列還推出了另一款「特濃巧克力雪冰」，外型激似星巴克星冰樂，下層為巧克力冰沙，加上鮮奶油，並淋上巧克力醬，比「白月光」更適合愛好甜食的人，但同樣不甜膩，一個人也能咻咻喝完。

「特濃奶香雪冰」紅了一段時間熱潮還沒退，最近網上有人就分享了隱藏版新吃法，就是在上頭直接壓上一支麥當勞經典的蛋捲冰淇淋！雙倍醇厚，口感更豐富，與餅乾搭配一起喝更滿足，大家爭相模仿。

▲麥當勞白月光。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友發明罪惡新吃法。（圖／翻攝自小紅書）

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關鍵字：

麥當勞, 大陸麥當勞, 特濃奶香雪冰, 白月光, 牛奶冰沙, 鮮奶油, 冰淇淋

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