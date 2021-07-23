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快餵朋友吃一個！「便便雞蛋糕機」逼真造型　巧克力口味好衝擊

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編輯／Emily　圖／翻攝自hac72.com、toy.bandai.co.jp

最近長時間待在家，很多人會用烤盤做鬆餅、鯛魚燒等小點心，如果嫌普通造型太無趣，可以看看日本雜貨商店HAC推出的「便便雞蛋糕機」，烤盤模具變成立體大便造型，成品就是一坨一坨的迷你便便，做成巧克力口味感覺好真實，淋上花生醬、巧克力醬視覺更衝擊。

▲便便雞蛋糕機。（圖／翻攝自hac72.com）

▲便便雞蛋糕機。（圖／翻攝自hac72.com）

「便便雞蛋糕機」不同於一般電烤盤常見的圓形、鯛魚形狀等等，把烤盤模具改成搞笑的便便造型，一次可以烤出12顆，迷你尺寸很好入口，讓你和家人朋友一起「吃大便」！使用方法很簡單，只要用雞蛋、牛奶、麵粉⋯調製出麵糊，把麵糊倒進塗過奶油的烤盤裡，等到麵糊冒泡後翻面繼續烤，幾分鐘後就能完成。

▲便便雞蛋糕機。（圖／翻攝自hac72.com）

想讓你的「便便燒」更加逼真，可以發揮創意用不同的材料製作，如果用巧克力口味麵糊，做出來的成品真實到有點不敢吃，也可以用天然食材、色素做出五顏六色的便便，整堆放一起也太可愛，便便中間也可加入紅豆泥、麻糬、起司等各種餡料，做出自己喜歡的口味。

▲便便雞蛋糕機。（圖／翻攝自hac72.com）

另外，日本Bandai公司先前推出過「鬼滅之刃捲壽司機」，讓你可以DIY角色造型壽司，這次又推出新的「鬼滅之刃模具組」，裡面包含倒麵糊用具和三款造型模具，分別有炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助的大頭和立體小人偶造型，以及狐狸面具和竹筒形狀，讓你做出角色造型雞蛋糕、果凍等點心，還附了日輪刀造型叉子可以搭配使用。

▲便便雞蛋糕機。（圖／翻攝自hac72.com）

▲便便雞蛋糕機。（圖／翻攝自hac72.com）

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