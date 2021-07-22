喬治王子穿385元平價衣接地氣　燦笑過8歲生日

▲凱特王子妃拍下喬治王子在菲利浦親王生前的愛車Land Rover Defender露出燦爛笑容。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

記者陳雅韻／台北報導

喬治小王子（Prince George）生日快樂！今天是英國威廉王子與王子妃凱特長子喬治王子的8歲生日，夫婦倆的官方IG分享新照，再度由熱愛攝影的凱特掌鏡，捕捉喬治的燦爛笑容，照片背後也暗藏深意，因為背景正是他的曾祖父、菲利浦親王生前的愛車Land Rover Defender，對菲利浦親王的思念之情不言可喻。

▲喬治王子與父母一起看歐國盃決賽，見英格蘭隊進球露出開心笑容。（圖／路透社）

身為英國王位第三順位繼承人，喬治王子的一舉一動都備受矚目，上回公開亮相是在7月中旬歐洲國家盃足球賽英格蘭對上義大利爭冠賽，他與爸爸威廉王子都穿西裝、打斜紋領帶看比賽，隨著比賽高潮迭起而情緒起伏，時而開心大笑、時而吐舌，最後輸球也難掩落寞，豐富表情成為場邊焦點。

▲喬治王子看球賽吐舌，模樣可愛。（圖／路透社）

而迎來8歲生日，凱特王子妃照例分享喬治王子的生活照，只見他在曾祖父菲利浦親王的愛車Land Rover Defender前露出可愛笑容，身上穿的是英國品牌John Lewis約385元的橫條紋polo衫，顯見凱特不僅自己常混搭平價與設計師品牌，兒女也常穿平價服飾展現親民作風。

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