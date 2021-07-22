星巴克ＸFILA聯名「隨行側背袋」超好看　不到千元就入手想秒收！

▲星巴克ＸFILA聯名系列即起在台灣開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著7／27的防疫降級聲浪，似乎也呼應著之後更有活力的生活，台灣星巴克即起在台開賣與FILA聯名商品，也是首度跟運動品牌合作，品項包括杯款與包袋、生活配件，採取品牌百看不膩的經典「紅、藍、白」三色，結合條紋為主要設計元素，帶出滿滿的元氣感！

▲FILA不鏽鋼杯，售價1,150元。

▲（左）FILA不鏽鋼水瓶，售價1,400元；（右）FILATOGO冷水杯，售價550元。

在以往此時的夏日，正是民眾出走運動的時候，近兩年因應疫情因素防疫在家，不妨就用充滿活力運動設計的聯名帶出這樣的氣氛！星巴克首度與運動品牌的聯名就獻給FILA，包括馬克杯及大容量的水壺，還有多款不同功能造型的包袋等生活配件，其中隨行側背袋小巧有型，以白色為底搭配藍色背帶，充滿歐洲的風情還帶點貴族感，讓人想秒收啊！

▲FILA隨行側背袋，售價880元，尺寸14x6.5x18公分，背帶長度60公分，部分門市首賣。

▲（左）FILA多功能網袋售價1,080元，尺寸40x20x20公分，手把長度20公分；（右）FILA輕巧側背袋，售價850元，尺寸27x2x19.5公分，背帶長度55公分。

業者表示，除了多款聯名商品外，更首度針對星禮程會員，推出獨享的FILA+Starbucks聯名系列滿額贈贈品「FILA可收納吸管」。即起至7月底於星巴克門市單筆購買此款聯名商品，或是單筆購買聯名商品加購星冰樂系列飲料，消費滿1,000元便可獲得聯名摺疊吸管，讓你追求運動時尚之外，也能展現出環境友善的生活態度。

▲消費滿額可獲贈FILA收納吸管。

FILA是起源自義大利的運動服裝及鞋類製造品牌，以直條紋設計的棉衫進軍網球界，打破70年代全白網球服的陳規。隨著70年代FILA的直紋設計，以及紅、藍、白經典三色的logo成為設計特色。Bjorn Borg穿著FILA為其設計的專屬服飾，首度連續贏得五屆溫布頓大滿貫冠軍。2021年FILA博物館在義大利比亞拉開幕。