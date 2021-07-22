東奧德國正妹選手亮眼外型爆紅　火辣身材被封「全球最性感運動員」

▲東京奧運德國田徑選手Alica Schmidt。（圖／翻攝自IG@alicasmd，以下同）



記者王則絲／台北報導

東京奧運即將於23日正式開幕，來自世界各地的運動好手，已匯聚一堂、蓄勢待發，其中來自德國的22歲田徑女選手Alica Schmidt，還沒開賽就備受矚目，擁有深邃精緻的五官與高挑身材，又同時具有川字腹肌與傲人上圍，被外媒封為「全球最性感運動員」，超亮眼的外型電翻眾人，瘋狂圈粉。

▲Alica Schmidt被封為「全球最性感運動員」。



這位德國正妹Alica Schmidt曾在2017年歐洲U20田徑錦標賽4x400米接力賽中獲得亞軍，2019年在歐洲U23田徑錦標賽400米項目中獲得季軍，今年則是代表德國出戰奧運會4x400米接力賽，是本賽事的超級新星，絕不光只是花瓶而已。

▲Alica Schmidt運動場上的模樣性感迷人。



今年22歲的Alica Schmidt年輕貌美，擁有一雙湛藍的眼睛，臉蛋非常精緻漂亮，即使不當運動員也很有本錢當藝人，她時常於IG上分享私下生活，當然，有不少在運動場上的畫面，她最常以短版運動上衣、短褲或是束褲的運動裝扮現身，能完整地顯現身材，呼之欲出的傲人上圍、緊實腹肌與迷人的腰臀曲線，加上修長的雙腿，完美體態零缺點。

▲Alica Schmidt私下的穿搭造型。



不過其實運動場之外的Alica Schmidt，對穿搭造型也很有一套，穿上連身套裝、裙裝，瞬間女人味爆棚，完全看不出是個實力堅強的運動員，且即便是優雅風格也難不倒她，十足是個衣架子，穿什麼都好看，想看Alica Schmidt更多美照的朋友，記得按下Follow喔。

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