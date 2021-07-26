包．開箱／蔡依珊愛牌「金箔扣手袋」本尊美翻！　玫瑰迷你款立刻心動

▲SAUVEREIGN「玫瑰粉」迷你手提包開箱 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

精品鞋履包款品牌SAUVEREIGN 是名媛蔡依珊愛牌，主打24K 金箔為創作靈感，旗下首個手袋APHRODITE系列以手提、肩背多功能性質擄獲時尚迷，今夏又迎來了「玫瑰粉」迷你尺寸，搭配上多樣的《傳世》金箔扣飾簡直夢幻破表，現在《ET FASHION》包開箱帶你搶眼看仔細！

▲名媛蔡依珊拎SAUVEREIGN APHRODITE系列包款。（圖／品牌提供）

SAUVEREIGN前身是英國品牌 R. Sanderson London，創意總監 Bertrand Mak將24K 金箔工藝注入鞋款與包款單品中，獨到的設計理念吸引許多高端客群，名媛蔡依珊日前曾出席品牌BELLAVITA台灣旗艦店的開幕活動，當時手提包款就是APHRODITE系列。

該款式發想自古希臘女神，今夏更賦予簡潔方包玫瑰新色，與精緻的小牛皮革打造包蓋與包身一體式設計，回歸實際用途，包款除了最鮮明的手提方式，透過創新的扣鎖設計，上方手柄也能與短背帶和長背帶相互替換，輕鬆打造3種背法。

▲包款可隨心替換上不同的《傳世》金箔扣飾。（圖／品牌提供）

而中央的獨創裝置鎖，除了下壓時即可輕鬆開袋之外，更能夠隨心替換上不同的《傳世》金箔扣飾，為品牌包款一大亮點，金箔扣運用純手工製作打磨，耗時數日或數周，每顆紋理不同皆獨一無二，除了點綴包款中央，也能充當胸針配飾，或是裝飾於品牌鞋款之上。

▲此次搭配Ink 4 Omoiyari《傳世》金箔扣 。（圖／記者鮑璿安攝）

此次搭配Ink 4 Omoiyari《傳世》金箔扣，其實靈感就來自大小朋友最愛的雙子星（Little Twin Stars），將Kiki與Lala兩位主角的夢幻粉藍色和粉紅色用於金箔扣上的主要色系，可愛與奢華氣息兼具。針對即將到來的七夕情人節，品牌也打造與「6」效果相近的金箔扣，採用全新塗料 Marmorino，拋光出宛如綢緞的光澤效果，也可與包款金箔扣替換。

▲Sixty-Six Marmorino Emerald《傳世》金箔扣飾 。（圖／品牌提供）

►包・開箱／COACH「小枕頭包」每一款都太Ｑ！療癒手感+浪漫色調少女心噴發



►包・開箱／女星搶背的性感「YSL腋下包」 新增唯美白色搶先曝光！



►包．開箱／Versace爆款「蛇髮女神」手袋！ 馬卡龍色粗鍊可愛爆棚