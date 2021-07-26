fb ig video ETtoday search mobile

包．開箱／蔡依珊愛牌「金箔扣手袋」本尊美翻！　玫瑰迷你款立刻心動

>

▲SAUVEREIGN「玫瑰粉」迷你手提包開箱 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

精品鞋履包款品牌SAUVEREIGN 是名媛蔡依珊愛牌，主打24K 金箔為創作靈感，旗下首個手袋APHRODITE系列以手提、肩背多功能性質擄獲時尚迷，今夏又迎來了「玫瑰粉」迷你尺寸，搭配上多樣的《傳世》金箔扣飾簡直夢幻破表，現在《ET FASHION》包開箱帶你搶眼看仔細！

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲名媛蔡依珊拎SAUVEREIGN APHRODITE系列包款。（圖／品牌提供）

SAUVEREIGN前身是英國品牌 R. Sanderson London，創意總監 Bertrand Mak將24K 金箔工藝注入鞋款與包款單品中，獨到的設計理念吸引許多高端客群，名媛蔡依珊日前曾出席品牌BELLAVITA台灣旗艦店的開幕活動，當時手提包款就是APHRODITE系列。

該款式發想自古希臘女神，今夏更賦予簡潔方包玫瑰新色，與精緻的小牛皮革打造包蓋與包身一體式設計，回歸實際用途，包款除了最鮮明的手提方式，透過創新的扣鎖設計，上方手柄也能與短背帶和長背帶相互替換，輕鬆打造3種背法。

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲包款可隨心替換上不同的《傳世》金箔扣飾。（圖／品牌提供）

而中央的獨創裝置鎖，除了下壓時即可輕鬆開袋之外，更能夠隨心替換上不同的《傳世》金箔扣飾，為品牌包款一大亮點，金箔扣運用純手工製作打磨，耗時數日或數周，每顆紋理不同皆獨一無二，除了點綴包款中央，也能充當胸針配飾，或是裝飾於品牌鞋款之上。

▲SAUVEREIGN 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲SAUVEREIGN 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲此次搭配Ink 4 Omoiyari《傳世》金箔扣 。（圖／記者鮑璿安攝）

此次搭配Ink 4 Omoiyari《傳世》金箔扣，其實靈感就來自大小朋友最愛的雙子星（Little Twin Stars），將Kiki與Lala兩位主角的夢幻粉藍色和粉紅色用於金箔扣上的主要色系，可愛與奢華氣息兼具。針對即將到來的七夕情人節，品牌也打造與「6」效果相近的金箔扣，採用全新塗料 Marmorino，拋光出宛如綢緞的光澤效果，也可與包款金箔扣替換。

▲▼SAUVEREIGN 。（圖／品牌提供）

▲Sixty-Six Marmorino Emerald《傳世》金箔扣飾 。（圖／品牌提供）

►包・開箱／COACH「小枕頭包」每一款都太Ｑ！療癒手感+浪漫色調少女心噴發

►包・開箱／女星搶背的性感「YSL腋下包」　新增唯美白色搶先曝光！

►包．開箱／Versace爆款「蛇髮女神」手袋！　馬卡龍色粗鍊可愛爆棚

關鍵字：

包開箱, 蔡依珊, SAUVEREIGN, 手袋, APHRODITE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

路易莎、85度從7／27開放內用　星巴克今公布

路易莎、85度從7／27開放內用　星巴克今公布

哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心

哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 綠茶婊撩男「魔性舉動TOP 5」　軟萌奶音、天然呆都輸了，第一名太佩服 奧斯塔羅12星座一周運勢0726-0801　摩羯看緊荷包、雙魚開花結果 「早上醒來卻不餓」是老化徵兆！　5個壞習慣，讓你比同齡老10歲 黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻 翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉 Rosé、曾之喬都在背親民帆布包！　YSL新手袋「買大送小」CP值超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面