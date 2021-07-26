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8款草編包盤點！DIOR水桶設計太美　學吳卓源這樣搭PRADA托特袋辣爆

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記者王蓁蓁 / 台北報導

正是炎炎夏日，降級後外出的機會必定會變多，洋溢著度假感的草編包與藤編包，絕對是穿搭重點，先是從近期夯到不行的Chloe Woody編織包開始，到各大精品品牌包括PRADA、CELINE、SAINT LAURENT、DIOR等，通通有選擇，除了常見的托特包，也有不少從原先經典包型變奏而成的款式，快來看看以下8款超好看的編織包，哪個最吸引妳！


PRADA

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲PRADA Re-Edition 2005年復刻版拉菲草手袋，NT$ 56,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA用全新OUTDOOR海岸度假系列迎接盛夏，其中不乏明星夯包，就連時尚潮人們最愛的Re-Edition三合一包包，也以拉菲草編織帶來富含夏日風情的全新變奏樣貌，除了基本的常見配色，品牌也特別推出可愛的粉嫩色調增添收藏選擇。

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲編織包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲PRADA拉菲亞草編織托特包，$38,000。（圖 / 品牌提供、翻攝IG＠juliawu94）

PRADA一口氣將托特包與草編兩種度假風格結合，以拉菲草編打造的鏤空編織包，能為悶熱天氣營造輕盈效果，就連包款中央經典的倒三角標誌，也以草編與刺繡重新演繹，在簡約、率性的包型輪廓中，依舊展露了品牌精湛工藝。歌手吳卓源更搶先在IG穿上系列中的牛仔上衣，耍辣演繹亮眼的草編托特包。

DIOR

▲編織包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲DIOR WICKER 水桶袋，NT$155,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲編織包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲編織包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲DIOR WICKER 藤籃手袋，NT$170,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

在2021早春大秀上掀起熱議的DIOR Wicker竹編包系列，以傳統的天然織柳條打造，分別推出了水桶包、與手提大包，內裡綴滿深藍DIOR Oblique老花帆布，順勢豐富了包款視覺效果，中央與寬背帶上都分別寫有「CHRISTIAN DIOR」字樣，彰顯品牌價值，可調節式的背帶則增添女孩們穿搭方式。

SAINT LAURENT

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲SAINT LAURENT 拉菲亞草編織NIKI包，NT$ 73,350。（圖 / 翻攝品牌官網）

SAINT LAURENT也以滿滿的度假氛圍，注入品牌經典的NIKI包型，柔軟的草編細節讓包包有股莫名的療癒感，並推出多種繽紛俏皮的配色，擊中女孩們的心，中央的YSL標誌與皮革背帶也以One Tone方式低調呼應包身顏色，可自行調節長度的皮穿鍊，不論是肩背、還是時下最流行的腋下包背法都時髦百搭。

CELINE

▲編織包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）

▲CELINE 16編織水桶包，NT$79,000。（圖 / 品牌提供）

說到度假風，當然不能不提到CELINE的草編包系列，這款取經自經典16變奏而成的水桶包，保留了原先包款的主要特色，如金屬鈕鎖細節、率性的水桶包型輪廓，展露出休閒、隨興的風格，內裡附上小袋的二合一設計，增添CP值，令人更加心動。

▲編織包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲CELINE TRIOMPHE凱旋門草編包，NT$72,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

流暢曲線輪廓的大包，彷彿扇形的包型有股莫名的療癒感，包款上方的手柄運用質感小牛皮打造而成，草編包中央經典的TRIOMPHE凱旋門標誌，則以不容忽視的方式綴在包面上。

Chloé

▲編織包盤點 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲編織包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、品牌提供）▲Chloe Basket 編織水桶包，NT$25,100。（圖 / 品牌提供）

燒遍無數少女的Chloe Woody編織包系列，這回再度迎來全新Basket編織提籃系列，皮革交織草編的質感模樣，早已一躍成為日、韓妞們的心頭好，除了原先的棕咖配色，品牌也以明亮的暖橘、與寶寶藍配色，展現夏日的多樣風情。

▶︎少女招架不住的「愛心配件」特搜！CELINE耳環太浪漫　Rosé搶曬YSL皮帶

►夏日穿「水果印花裝」又甜又辣！精品＋小眾品牌一次盤點給妳挑

關鍵字：

草編包, 編織包, 盤點, PRADA, DIOR, Chloe, Saint Laurent, YSL, CELINE, 吳卓源

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