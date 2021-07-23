DiorAmour 洋裝「背後挖愛心」美爆！黑白棋盤格包包、漁夫帽又甜又酷

▲Dioramour系列很有個性又帶著甜味。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR每年推出的 DiorAmour 膠囊系列總是能讓人欣喜尖叫，2021以世界各地的童話故事為靈感，以紅、黑、白為主色調，讓服裝、配件有點甜也有點酷， DiorAmour 除了穿戴上身，還延伸到馬克杯、瓷盤、香氛蠟燭等居家用品，無論出門或宅著，都能沈浸其中。

▲洋裝背後心形挖空，很有看頭。

▲印花刺繡托特包上有愛心地球110,000元（左）、迷你托特包相當可愛82,000元（右）。





▲Dioramour膠囊系列的Lady D-Lite中型提包155,000元。



▲Lady Dior Dioramour小牛皮中型提包210,000元。



▲愛心籐格紋小羊皮後背包，110,000。

心形是表現愛情最直接而搶眼的意象，DiorAmour 以各種手法巧妙融入作品，例如Lady Dior包包的籐格紋絎縫、Book Tote的地球圖案，或是交錯在黑白棋盤格之中的紅色愛心，帶著甜味又不黏膩，而洋裝的背後出現心形挖空剪裁，更是會一再回頭想多看幾眼的驚喜。

▲編織手環向來很受歡迎，一組兩入15,000元。



▲襪子搭配性強，15,500元（左）、12,500元（右）。

▲刺繡拖鞋23,000元、印花休閒鞋32,000元。

包包或服裝精彩非凡，找個理由擁有可以滿足很久，相較之下，小小的配件容易入手，編織手環、襪子，讓穿搭有了可愛的點綴，離不開3C的生活裡，掛著精緻墜飾的AirPods Pro保護套，每天打開來拿出耳機，都能瀰漫著幸福感，而在迷你包當道的時候，手機袋開闢了另一個微型包的世界，不似保護殼被型號限制，收納袋除了手機還能放卡片，堪稱內外兼具，相當實用。

▲AirPods Pro保護套精緻細膩，21,500元（左）、35,000元（右）。



▲手機袋方便又實用，38,500元。

生活中處處需要講究，用美美的盤子裝食物、把咖啡倒進漂亮的杯子，點上香氛蠟燭，這畫面想拍多少照片發限動都完美，DiorAmour甚至還有筆記本，偶爾放下手機、忘記打字，感受一下手寫與塗鴉的溫度，就算是偽文青也很有fu。

▲黑白棋盤格瓷盤加上小小的紅色愛心，視覺感強烈。



▲馬克杯無論在家、在辦公室都好用。



▲香氛蠟燭為生活增添更多浪漫儀式感。



▲拾起筆，用筆記本感受手寫的溫度。

【看更多七夕情人節與愛心選物】

BVLGARI

BVLGARI（寶格麗）的包包總是輕易擄獲人心，以紅鶴粉與象牙蛋白石雙色打造的Serpenti Foerver Maxi Chain 小羊皮手提肩背包，甜美可愛的能量破表，打開會發現袋蓋上竟然有滿滿粉色愛心圖案，多麽浪漫的彩蛋。不過這款包不單獨販售，而是搭配心形零錢包吊飾與斜紋絲巾，成為七夕情人節禮盒組，收到這盒，絕對心花怒放。

▲BVLGARI紅鶴粉色小羊皮手提肩背包搭配零錢包吊飾、斜紋雪莉巾配件套組，約124,000元。

▲BVLGARI專為七夕情人節打造的禮盒，相當夢幻。

DELVAUX

比利時皇家御用品牌DELVAUX總是典雅又很有特色，今年秋冬將當代設計融入經典傳承，以普魯士藍與白色、兩個「D」字母結合組成的全新「D Upside Down」印花，看起來很像是一顆顆白色愛心，想低調傳情又希望夠特別，這系列配件很符合條件，有包款也有小皮件，選擇多樣。

▲DELVAUX秋冬推出的「D Upside Down」印花，看起來像是白色描邊愛心。

GIVENCHY

GIVENCHY為七夕情人節打造的限量系列，運用街頭藝術家Chito繪製的女孩與心形圖案「Truehearted」，讓服裝、鞋款都既可愛又有強烈個性，紅色心形鍊帶包則是情人節絕不能少的經典，背上它，滿滿都是愛意。

▲GIVENCHY找來街頭藝術家Chito繪製的女孩與心形圖案，充滿特色。

▲心形鍊帶包配上鎖扣，搶眼又可愛。

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