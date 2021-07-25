今夏必吃的「芒果甜點」！鬆軟舒芙蕾、抹茶千層蛋糕 　加進去都超搭

每到夏天就想來份芒果甜點嗎？清爽解暑的芒果不管加進哪個甜點都超搭！

旺來冰館

新北市／蘆洲區

冰店居然有賣超好吃舒芙蕾！蓬鬆柔軟的舒芙蕾放上鮮切芒果塊，將芒果捲成花朵形狀裝飾，還有一球芒果冰淇淋！僅內用提供且須等待半小時哦，隱藏版餐點建議先預約！冰品主打鳳梨冰也可以試試！現在可以用Line預訂餐點呦！

▲芒果舒芙蕾。（圖／美食客Looksun提供）

CUN SIOU JIA 村秀家

台北市／大同區、中山區

裝潢像家一樣溫馨的甜點小店，入店要脫鞋。必吃抹茶芒果千層，芒果的甜中和了微苦的抹茶，搭配的剛剛好！千層口感滑嫩，下午茶來一塊超滿足！夏日芒果千層也推薦給芒果控！數量有限，若要外帶甜點建議先打電話預訂哦！

▲抹茶芒果千層（圖／美食客Ailinghungry提供）

陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY

台北市／松山區

世界麵包大賽冠軍開的麵包店，推出楊枝甘露三明治與芒果乳酪大福，三明治柔軟的白土司帶著淡淡椰奶香，裡頭有鮮奶油、西米露、柚子果凍與香甜的芒果！酸甜滋味清爽可口！今年已結束販售，敬請期待明年！

▲楊枝甘露三明治（圖／美食客食べます提供）

YORIMICHI 順道菓子店

台中市／清水區

賣蛋糕的甜點店，冰也很好吃！夏日芒果冰有香甜的芒果果肉，搭上Q彈檸檬凍、淋上店家自製優格醬非常清爽！泡芙皮脆、餡多，也是許多人必點的品項！夏日芒果修朵是芒果口味的戚風蛋糕，現在只有提供外帶泡芙跟蛋糕哦！

▲芒果冰（圖／美食客Elizabeth 莎食客提供）

有間冰舖

台南市／玉井區 | 高雄市／旗津區

使用玉井愛文芒果製作的芒果冰，份量超大沒在怕！冰底分成無雙、雪花、雪綿三種，分別是天然芒果汁、濃縮芒果汁與古早味香蕉油製成，可依個人喜好選擇！除了鮮切芒果還加上情人果、芒果冰淇淋及煉乳！現僅供外帶哦！

▲玉井愛文芒果製作的芒果冰（圖／美食客Kayla提供）

槑咖啡 MEI COFFEE

高雄市／左營區

二度遷店的槑咖啡不管遷到哪，店內總是坐滿客人！生乳酪跟戚風蛋糕都是必吃啊！芒果季的芒果生乳酪，超濃郁生乳酪與鮮甜芒果的結合，底層加了餅乾底簡直絕配！店家每天都會在IG限時動態發佈甜點，且僅供Line預訂哦！

▲芒果生乳酪（圖／美食客林提供）

芒果好忙

高雄市／左營區

在巨蛋附近的芒果冰店，全年供應讓你一整年都吃得到！雪花冰以牛奶為基底，上面放滿新鮮芒果、兩球芒果冰淇淋再淋上煉乳！推薦加點大布丁增加幸福感！份量大建議分食哦！現有提供外帶芒果冰、冰沙與果汁！

▲芒果雪冰花（圖／美食客葛芮吃到哪寫到哪提供）

圖、文／MENU美食誌

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