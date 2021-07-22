LISA手插水蛇腰氣勢逼人　戴紅寶石鑽鍊秒變貴婦

▲寶格麗代言人LISA為首爾的「寶格麗色彩 BVLGARI COLORS」特展拍攝形象大片。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於南韓首爾的藝術殿堂Hangaram美術館舉辦向大眾開放參觀的「寶格麗色彩 BVLGARI COLORS」特展，展出約190件囊跨Heritage典藏系列和著名私人收藏的當代作品、頂級複雜功能腕錶與獨家手袋，品牌代言人、BLACKPINK成員LISA搶先參觀，身穿黑色平口禮服的她搭配Heritage典藏系列頂級紅寶石與鑽石項鍊，手一插上水蛇腰，氣勢十足。

▲LISA佩戴Heritage典藏系列頂級紅寶石與鑽石項鍊。

LISA向來對自己的緊實腹肌頗具信心，擁有「炫腹」最高級別的AB線，無論是表演或平日都愛穿露肚裝，她擔任法國時尚品牌Celine的大使，也多次穿上小可愛亮相；這回秀寶格麗頂級珠寶，她選擇合身剪裁的黑色禮服襯紅寶石珠寶，相當貴氣。

▲LISA秀Celine行頭也選露肚的小可愛。（圖／lalalalisa_m IG）



寶格麗同時邀請南韓女星高素榮、ASTRO成員車銀優參觀，並以色彩為主題拍攝形象照，由高素榮詮釋Heritage典藏系列頂級藍寶石、水晶與鑽石項鍊，而車銀優佩戴OCTO ROMA TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕錶，綠色時標相當醒目，加上LISA演繹的紅寶石，點出紅、藍與綠寶石對於品牌的重要性。

▲南韓女星高素榮示範Heritage典藏系列頂級藍寶石、水晶與鑽石項鍊。





▲車銀優佩戴OCTO ROMA TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕錶。

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