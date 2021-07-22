fb ig video ETtoday search mobile

LISA手插水蛇腰氣勢逼人　戴紅寶石鑽鍊秒變貴婦

>

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗代言人LISA為首爾的「寶格麗色彩 BVLGARI COLORS」特展拍攝形象大片。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於南韓首爾的藝術殿堂Hangaram美術館舉辦向大眾開放參觀的「寶格麗色彩 BVLGARI COLORS」特展，展出約190件囊跨Heritage典藏系列和著名私人收藏的當代作品、頂級複雜功能腕錶與獨家手袋，品牌代言人、BLACKPINK成員LISA搶先參觀，身穿黑色平口禮服的她搭配Heritage典藏系列頂級紅寶石與鑽石項鍊，手一插上水蛇腰，氣勢十足。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲LISA佩戴Heritage典藏系列頂級紅寶石與鑽石項鍊。

LISA向來對自己的緊實腹肌頗具信心，擁有「炫腹」最高級別的AB線，無論是表演或平日都愛穿露肚裝，她擔任法國時尚品牌Celine的大使，也多次穿上小可愛亮相；這回秀寶格麗頂級珠寶，她選擇合身剪裁的黑色禮服襯紅寶石珠寶，相當貴氣。

▲▼ LISA 。（圖／公關照）

▲LISA秀Celine行頭也選露肚的小可愛。（圖／lalalalisa_m IG）

寶格麗同時邀請南韓女星高素榮、ASTRO成員車銀優參觀，並以色彩為主題拍攝形象照，由高素榮詮釋Heritage典藏系列頂級藍寶石、水晶與鑽石項鍊，而車銀優佩戴OCTO ROMA TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕錶，綠色時標相當醒目，加上LISA演繹的紅寶石，點出紅、藍與綠寶石對於品牌的重要性。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲南韓女星高素榮示範Heritage典藏系列頂級藍寶石、水晶與鑽石項鍊。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲車銀優佩戴OCTO ROMA TOURBILLON SAPHIR水晶陀飛輪腕錶。

►七夕禮免出門按一鍵送進心坎兒　寶格麗紅包套組甜蜜蜜

►Lisa霸氣長直髮摻淡金色！甩甜美當冷豔貓女　緊身開衩直逼腿根

關鍵字：

Lisa, 車銀優, 高素榮, CELINE, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

喬治王子穿385元平價衣接地氣　燦笑過8歲生日

喬治王子穿385元平價衣接地氣　燦笑過8歲生日

創業家戴ZENITH鑽錶自信爆棚！　彩色錶帶隨心換

創業家戴ZENITH鑽錶自信爆棚！　彩色錶帶隨心換

和情人一起背萬寶龍老花包好甜　中性款添亮藍色吸睛

和情人一起背萬寶龍老花包好甜　中性款添亮藍色吸睛

63歲莎朗史東阿嬤變女神　曾中風瀕死、學瑪丹娜戒酒重拾人生 錦鯉游上G-SHOCK　紅、白、黑配色仿魚紋路 「鮮肉男星」群起搶代言　20歲易烊千璽奪Tiffany、肖戰名錶加持 沛納海老帆船甲板紋當面盤　錶側雕龍紋徽章助威 萬寶龍筆上「辦案」　找福爾摩斯蹤跡、放大鏡變筆夾 彭于晏戴浪琴表放電　潛水錶勾深潛拍戲回憶 亮・珠寶／日本祝福圖紋變珍珠串鍊　MIKIMOTO搭蛋白石幻彩齊發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面