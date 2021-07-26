台北上半年美食TOP10！明太子廣島燒人氣夯、想吃第一名要有耐心

轉眼間2021就過一半了！來看看上半年台北人都吃在什麼吧！

TOP 10／赤鐵 廣島燒專賣店

大同區

在赤峰街有間日本人開的道地廣島燒店，共有六種口味的廣島燒！必點明太子廣島燒，明太子與醬汁完美搭配，麵糊部分不厚，中華麵份量多！看著日本師傅在眼前製作非常療癒，店面座位不多，目前可致電訂購自取哦！

▲（圖／美食客巧妹提供）

TOP 9／悄悄好食

中正區、大安區

台北最受歡的司康在這裡！有伯爵、抹茶、芝麻、可可等十多種口味，鬆軟濕潤、口感佳的司康讓人好想全部包下！內用會附上兩種果醬跟鮮奶油，搭配出不同滋味！防疫期間開放宅配、快遞訂購及店內自取哦！

▲（圖／美食客高魚提供）

TOP 8／COPPII LUMII LIVING COFFEE 冉冉生活

中山區、南港區

被譽為南港必訪咖啡廳！販售早午餐、奶油糖厚鬆餅、沙拉等，用餐空間寬敞舒適，用餐時段總是人潮滿滿！推薦小法國，鬆軟法國吐司搭配松露炒蛋超級享受！奶油糖厚鬆餅的鬆厚鬆餅與脆糖口感，雙重層次值得一試！

▲（圖／美食客艾咪食記提供）

TOP 7／軟食力 SOFT POWER

中山區、信義區（搬遷中）

從六張犁起家的軟食力古早味粉漿蛋餅開到行天宮依舊人氣滿滿！酥脆的蛋餅與創意內餡非常有記憶點，九層塔豬排、豆乳雞蛋餅搭配地瓜球跟炸湯圓，台式點心一次滿足！目前六張犁店搬遷中，行天宮店開放外帶跟UberEats哦！

▲（圖／美食客Peggy Hsueh提供）

TOP 6／阿薄郎薄皮餃子台式小酒館

大安區

東區超人氣台式小酒館！薄脆又多汁的煎餃擄獲許多老饕的嘴，絕對不要只點一盤小份的！必點大滿足煎餃子系列，搭配店家特殊醬油吃好幾顆都不會膩！其他台式菜餚跟滷味口味都很不錯，常常客滿建議提前訂位！目前與外送平台有合作哦！

▲（圖／美食客伊伊提供）

TOP 5／貝克宅 ROASTING HOUSE

中山區

鄰近南京復興站一號出口的靜謐老宅咖啡廳，提供的甜點高顏值、高水準，成為許多人一訪再訪的愛店！現烤迷你鹽奶油生吐司酥脆又鹹香，小圓麵包餡滿香濃！戚風蛋糕鬆軟、水果新鮮！近期開放外帶甜點跟宅配訂購哦！

▲（圖／美食客Allen提供）

TOP 4／旭集 和食集錦

信義區

現在最想念的莫過於吃到飽餐廳！高級日料吃到飽旭集從開幕到現在品質一樣好！提供海量生魚片、壽司、手捲、海鮮等，吃過的人都念念不忘！防疫期間線上訂購自取滿千有八五折優惠，豐富菜色讓大家在疫情間解解饞！

▲（圖／美食客Cen、森梨子提供）

TOP 3／不然BRUN

大安區

東區的必吃早午餐店，用酥脆的現烤可頌與滑嫩炒蛋開啟美好的一天！必點不然法式吐司，香氣十足的布里歐麵包濕潤不乾口！搭上季節限定的草莓與卡士達增添酸甜風味！近期自組外送車隊，整個台北市都能送達哦！

▲（圖／美食客凱Kai提供）

TOP 2／THE ANTIPODEAN SPECIALTY COFFEE

內湖區

內湖有名的澳洲早午餐店，以份量大、餐點豐盛著名！必吃皇后大早餐，茄汁烘豆營養又美味，還有酪梨、炒菇、優格等，內容豐富、飽足感十足！與好友相約吃早午餐的好選擇！現在可以用Inline線上訂餐哦！

▲（圖／美食客Jenny提供）

TOP 1／隱家拉麵

大同區、士林區

台北上半年最受歡迎的拉麵在此，從濃厚到經典口味都有販售！用餐時段排隊要一小時起跳，麵條可選粗麵或中卷麵，連麵量也可以調整哦！濃厚擔擔麵帶有微微的辣，湯頭濃郁、肉臊味香，叉燒又嫩！價位親民，提供外帶外送服務！

▲（圖／美食客_shining.food_提供）

圖、文／MENU美食誌

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