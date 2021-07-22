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30秒趕走疲憊眼神！懶人眼霜「緊緻+遮瑕」，一瓶搞定

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▲▼眼霜盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲疫情之下，眼周成為保養重點。（圖／品牌提供、翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據調查指出，戴上口罩後，多數人會開始減少使用底妝、頰彩及唇彩，改以眼妝作為妝容重點，眼周肌膚便需面臨高頻率上妝、長期曝露在陽光中等外在壓力的影響，更需要細心保養，露出的眼部才是決勝的關鍵。

▲▼眼部保養盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 彈潤超超抗皺眼部遮瑕精華，12g，1,900元。

超便利的速成日間眼周保養，滑順輕盈凝膠質地，以光線折射粉末修飾瑕疵，富含高純度維他命A，幫助柔和撫平細紋喚醒失去活力的眼尾線條。

▲▼眼部保養盤點。（圖／品牌提供）

▲Omorovicza 喚白C賦活精華眼霜，15ml，3,600元。

蘊含豐富維他命C、A、E，以及填充型玻尿酸微囊球成分，能立即為眼部肌膚增添光采潤澤，同時緊實並淡化細紋，改善眼部浮腫及黑眼圈。
 

▲▼眼部保養盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力亮眼緊緻霜，30g，5,800元。

含六胜肽、大車前籽、防風當歸成分，幫助豐潤眼部肌膚，適用於所有膚質，特別是想要擁有年輕緊緻眼周、想改善眼周暗沉、乾燥及皺紋困擾者。

▲▼眼部保養盤點。（圖／品牌提供）

▲CLARIINS V型抗引力大眼睛華，15ml，2,350元。

將愛爾蘭紅藻和鈦合金冰鎮按摩頭結合為一體，搭配有機冰草萃取，有效排水並緊緻拉提眼周，輕鬆達成眼睛變大、變亮、變有神。

▲▼眼部保養盤點。（圖／品牌提供）

▲REN 鮮果C亮采眼凝霜，15ml，1,650元。

採用溫和非果酸配方，內含高達95%天然成分，其中接骨木花萃取、植物糖原、燕麥油及玻尿酸，幫助眼周肌膚掃黑並提升明亮感，敏感肌也適用。

►兩性專家：女生戀愛「5件事」千萬別做，讓愛情永保熱戀期

關鍵字：

眼部, 保養, 眼周

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