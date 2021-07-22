LONGCHAMP「水餃包」顏值大升級！絕美新色「雪白」還是永續材質做的

記者王則絲／台北報導

法國精品LONGCHAMP經典的「水餃包Le Pliage®」系列，素雅、耐用又不退流行，自推出來以來持續受到民眾們喜愛，對於品牌來說具有標誌性的地位。如今，LONGCHAMP推出了由環保材質打造的全新「Le Pliage® Green」系列，在細節上也做了些許調整，率先帶來4款配色，其中限量款「雪白色」絕對要搶！新系列不只顏值升級，更蘊含了走向永續的決心。

▲LONGCHAMP推出全新「Le Pliage® Green」系列。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP經典摺疊包「Le Pliage」自1993年推出以來，便持續熱賣到現在，歷久不衰，簡約托特包兩側皮革壓邊的外型，還讓民眾給它取了「水餃包」的可愛綽號。

今年LONGCHAMP首次以再生尼龍的環保材質重新打造「Le Pliage」系列，運用廢棄漁網、地毯、絲襪或是紡織品生產過程中剩餘的邊角料，重新經過處理，製成再生聚酰胺帆布，全新環保材質製成的Le Pliage，外型、包身觸感、耐用程度皆與原本一樣優越，也同樣具有防潑水性能、可水洗、可折疊、可修復，品牌更預計於2022年將此永續布料全面運用於Le Pliage系列。

本次推出的「Le Pliage Green」系列，率先帶來4款新配色，包括大地紅、海洋藍、森林綠與限量版雪白色，涵蓋包型有手提包、肩背包、零錢包、化妝包⋯⋯在細節上可以看到，「Le Pliage Green」系列的皮革蓋帶與包身採用同色系呈現，並點綴象徵永續的綠色，顏值大升級，尤其是限量「雪白色」，潔白的外型特別彰顯質感，外型絕美。

▲「Le Pliage Green」系列新配色大地紅、海洋藍、森林綠與限量版雪白色。（圖／品牌提供）



▲「Le Pliage Green」系列涵蓋眾多包型。（圖／品牌提供）



▲「Le Pliage Green」系列限量版「雪白色」絕美。（圖／品牌提供）



GUCCI永續系列Off The Grid先前以耀眼的亮橘色和鈷藍色獲得親睞，今年則以岩石灰做為主調，搭以象牙白色的皮革飾邊點綴，顯示獨特沉穩的雅痞氣質，服裝之外，配件包款包括圓筒旅行袋、腰包、托特包，小型皮件如皮夾、卡夾和輕巧方便的肩背手機包，也全都換上新裝。

▲GUCCI Off The Grid 岩石灰系列。（圖／品牌提供）



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