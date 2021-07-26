為別人而活始終不快樂！把時間還給自己　來一段不悔的旅程

▲妳做的事情是否都是為別人而做？（圖／《她們創業的那些鳥事》劇照，下同）

不知道你是否有過，每一件事情都做得好好的，任何事物都如期完成了，卻依然很空虛的感覺呢？

有時候不禁會問自己，我明明恰如其分地完成了所有我該做的事情了，為什麼生活還是如此缺乏意義感呢？到底是為什麼？

有一個可能的原因是，妳做的事情，都是為了別人而做的，沒有一項是為了自己而做的。

生活中，是否有太多時間不是自己的？

生活在世界上，填飽肚子、賺一些錢固然重要，但是除了賺錢之餘，不知道妳是否有想過，要留一些時間跟空閒給自己呢？

妳的興趣是什麼呢？妳有多久沒有開心地做自己喜歡做的事情了呢？是不是別人一個眼神、一個動作，就讓妳放不下別人的事情，常常為了別人的請託，做了許多不屬於自己的任務？

又或是妳總和我在大學時期一樣，總是得把自己的時間填的滿滿的，每個學期動輒都要修 25 學分左右的課，因為空閒下來就會覺得自己很廢，結果其實到了課堂上，也沒什麼專心在聽課，都是在划手機玩 candy crush，整個大學過完，也不知道自己到底在做什麼。

我的人生最充實的時光，還是我在閱讀文獻、書籍，將它們寫成文章的時候了。在這些時光裡，我感覺到自己是活著的，因為這是我喜歡做的事情，所以整理完大篇資料、寫成文章之後，都會有很大的成就感，尤其是我長年整理的依附文獻，終於編輯成冊的時候，更是讓我有一種達成人生里程碑的感受。

人生充滿著未知，此刻的感受是最重要的

這並不是說，填飽肚子、工作賺錢就不重要。人生還是需要很努力地去賺取生活費的。但是除了賺錢之外，有沒有可能，找到一份工作是自己能夠發揮所長，或是樂在工作環境之中的呢？就算暫時找不到，那麼下班之後，是不是能夠不再被上班的事情所綁住，而能夠達成一些自我實現，找到一些人生的目標與願景去追求、去樂在其中？

我知道這樣的機運，有時候可遇不可求。作為一個作家，目前也還沒有穩定的收入來源，也不確定未來倘若真的找尋一份正職工作，是不是還能像現在這麼自由地揮毫寫作，但人生有太多的未知了，至少在寫作的此刻，我感覺到我的文字是有影響力的、是能幫助到人的，每每聽到別人告訴我「受到我的文章很多啟發」，都遠比「很敬佩我是個作家」還來得開心。

祝福妳，在人生的道路上，有那樣一個機緣，可以投身自己想做的事情。請隨時準備好抓住那個機會，讓自己過一段不悔的旅程。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

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