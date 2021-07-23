《曼哈頓戀習曲》音樂讓每一個平凡的瞬間，都充滿了意義

▲入圍奧斯卡最佳原創歌曲獎的音樂劇情電影《曼哈頓戀習曲》。（圖／《曼哈頓戀習曲》劇照，下同）

好音樂的穿插，能夠使電影變得更有記憶點，如〈Love Me Like You Do〉之於《格雷的五十道陰影》、〈City of Stars〉之於《樂來越愛你》，在提起電影的同時，必然也在腦中回想起這些令人印象深刻的音樂。2013 年發行、以〈Lost Stars〉入圍奧斯卡最佳原創歌曲獎的音樂劇情電影《曼哈頓戀習曲》，由曾執導《曾經。愛是唯一》的約翰．卡尼擔任導演，善於音樂電影的他，再次以本片的浪漫劇情與音樂，感動無數影迷。

本片出演陣容豪華，由《神鬼奇航》綺拉．奈特莉、《復仇者聯盟》的馬克．魯法洛出演男、女主角，以及魔力紅主唱亞當．李維在片中演出出軌男友一角。電影講述注重音樂本質的歌手葛瑞塔，與其男友因工作緣故來到紐約，卻在此得知了男友的出軌；遭到公司解雇的音樂製作人丹，生活種種都十分不如意的他，遇見了在酒吧演唱的葛瑞塔，決定要為她出張專輯，以此突破自己的事業窘境。

我之所以愛音樂，是因為它讓每一個平凡的瞬間，都充滿了意義。

《曼哈頓戀習曲》以葛瑞塔的〈Step You Can’t Take Back〉作為開頭，一首講述經歷挫折的歌曲，深深撼動了久未簽下好歌手的製作人丹；葛瑞塔演唱時所緩緩釋放的透明純淨，儘管缺乏成熟花俏的演唱技巧，在丹的眼中卻是大有可為。追求音樂本質的葛瑞塔，卻對丹的行銷企劃嗤之以鼻，但在丹的不屈不撓與妥協始才同意，兩人在幾無預算的條件下展開專輯製作。

本片以數首原創歌曲串連全片，並以每首歌曲訴出角色心境、狀態，亦能作為情節與情節之間的連結、轉折。強調評比歌手的重點在於聲音而非外貌，葛瑞塔有著對音樂本質的強烈堅持，而這份堅持卻可能成了阻礙自己發光發熱的可能，同樣的情節在《樂來越愛你》、《一個巨星的誕生》亦有刻劃，直擊了音樂人普遍面臨的困境，究竟為了大放光彩，該犧牲多少最初的自我。

經歷一些平淡無奇，才會取得光彩耀人的珍珠。

經歷男友的背叛，葛瑞塔選擇不再依戀並突破對自己的侷限，偕同丹開啟了個人的音樂事業；找上音樂學院學生、舞蹈伴奏老師，甚至是丹熱愛電吉他的女兒，一支臨時組成的團隊，在紐約市的戶外環境開始進行錄音。鏡頭下所呈現的紐約步調緊湊、行動倉促，強烈散發著追求夢想的朝氣蓬勃，與丹和葛瑞塔間不慍不火的相處情誼產生對比，同是在紐約失意的兩人，共同在這快速的都市節奏中互相療傷。

從剛得知男友出軌時的錯愕，在這段尋夢旅程中，認知到了先前的回憶都存在謊言，但在經歷了專輯的製作，葛瑞塔也擁有了坦白自己心意的勇氣，「I have loved you like a fool」對早已變心的男友做沉痛的告白，也藉此明示自己放棄這段感情的決心。為了男友所做的歌曲〈Lost Stars〉，在亞當．李維的翻唱後，以更為純熟、附有技巧的方式呈現，但本是為了兩人關係所做的抒情歌，花俏的形式都早已脫離了葛瑞塔的初衷，男友選擇了遭到商業包裝後的舞台人生，才明白該轉身離去的應是自己。

《曼哈頓戀習曲》呈現的故事，不僅是一段關係破裂的悲劇，而帶有勵志般，刻劃在情感挫折中走出囚禁自己的桎梏，找到令自己閃耀動人的方式。

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