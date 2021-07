《曼哈頓戀習曲》音樂讓每一個平凡的瞬間，都充滿了意義

▲入圍奧斯卡最佳原創歌曲獎的音樂劇情電影《曼哈頓戀習曲》。(圖/《曼哈頓戀習曲》劇照,下同)

好音樂的穿插,能夠使電影變得更有記憶點,如〈Love Me Like You Do〉之於《格雷的五十道陰影》、〈City of Stars〉之於《樂來越愛你》,在提起電影的同時,必然也在腦中回想起這些令人印象深刻的音樂。2013 年發行、以〈Lost Stars〉入圍奧斯卡最佳原創歌曲獎的音樂劇情電影《曼哈頓戀習曲》,由曾執導《曾經。愛是唯一》的約翰.卡尼擔任導演,善於音樂電影的他,再次以本片的浪漫劇情與音樂,感動無數影迷。

本片出演陣容豪華,由《神鬼奇航》綺拉.奈特莉、《復仇者聯盟》的馬克.魯法洛出演男、女主角,以及魔力紅主唱亞當.李維在片中演出出軌男友一角。電影講述注重音樂本質的歌手葛瑞塔,與其男友因工作緣故來到紐約,卻在此得知了男友的出軌;遭到公司解雇的音樂製作人丹,生活種種都十分不如意的他,遇見了在酒吧演唱的葛瑞塔,決定要為她出張專輯,以此突破自己的事業窘境。

我之所以愛音樂,是因為它讓每一個平凡的瞬間,都充滿了意義。

《曼哈頓戀習曲》以葛瑞塔的〈Step You Can’t Take Back〉作為開頭,一首講述經歷挫折的歌曲,深深撼動了久未簽下好歌手的製作人丹;葛瑞塔演唱時所緩緩釋放的透明純淨,儘管缺乏成熟花俏的演唱技巧,在丹的眼中卻是大有可為。追求音樂本質的葛瑞塔,卻對丹的行銷企劃嗤之以鼻,但在丹的不屈不撓與妥協始才同意,兩人在幾無預算的條件下展開專輯製作。

本片以數首原創歌曲串連全片,並以每首歌曲訴出角色心境、狀態,亦能作為情節與情節之間的連結、轉折。強調評比歌手的重點在於聲音而非外貌,葛瑞塔有著對音樂本質的強烈堅持,而這份堅持卻可能成了阻礙自己發光發熱的可能,同樣的情節在《樂來越愛你》、《一個巨星的誕生》亦有刻劃,直擊了音樂人普遍面臨的困境,究竟為了大放光彩,該犧牲多少最初的自我。

經歷一些平淡無奇,才會取得光彩耀人的珍珠。

經歷男友的背叛,葛瑞塔選擇不再依戀並突破對自己的侷限,偕同丹開啟了個人的音樂事業;找上音樂學院學生、舞蹈伴奏老師,甚至是丹熱愛電吉他的女兒,一支臨時組成的團隊,在紐約市的戶外環境開始進行錄音。鏡頭下所呈現的紐約步調緊湊、行動倉促,強烈散發著追求夢想的朝氣蓬勃,與丹和葛瑞塔間不慍不火的相處情誼產生對比,同是在紐約失意的兩人,共同在這快速的都市節奏中互相療傷。

從剛得知男友出軌時的錯愕,在這段尋夢旅程中,認知到了先前的回憶都存在謊言,但在經歷了專輯的製作,葛瑞塔也擁有了坦白自己心意的勇氣,「I have loved you like a fool」對早已變心的男友做沉痛的告白,也藉此明示自己放棄這段感情的決心。為了男友所做的歌曲〈Lost Stars〉,在亞當.李維的翻唱後,以更為純熟、附有技巧的方式呈現,但本是為了兩人關係所做的抒情歌,花俏的形式都早已脫離了葛瑞塔的初衷,男友選擇了遭到商業包裝後的舞台人生,才明白該轉身離去的應是自己。

《曼哈頓戀習曲》呈現的故事,不僅是一段關係破裂的悲劇,而帶有勵志般,刻劃在情感挫折中走出囚禁自己的桎梏,找到令自己閃耀動人的方式。

