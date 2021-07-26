男生「Oversize 穿搭」有訣竅！掌握5個Do＆Don’t 　才能修身不邋遢

文／Dappei

Oversize 穿搭其實無論在哪個時期一直都很流行。在過去有韓國明星、韓劇帶起的韓式 Oversize ，也有經歷過歐美風格的街頭文化，近期則是因日本興起的 CityBoy 風格。也正因如此，雖同樣是 Oversize 卻能穿出多種不同的風格特性，這回就跟著搭編來看看幾個 Oversize 的 Do&don't 。

（圖片來源：1、2）

Do 1：善用配飾、配件

由於 Oversize 普遍衣長較長，版型與袖子也做的較大而寬鬆，若比例沒拿捏得宜的話，穿起來就像一張大大的床單，第一個 Do 就是利用配飾與配件來點綴自己的 Oversize 穿搭。利用像是項鍊、絲巾、掛脖小包等配件，透過這些物件，來輔助大片空白的部分。

（圖片來源：1、2）

Do 2：捲袖子、紮下襬

很多人可能會好奇，既然要紮下襬那為什麼還要穿 Oversize 的單品？因為大部分的單品衣長與袖子都是成比例的，所以若是因為袖口不夠寬鬆而拿更大尺碼的話，可能出現衣襬過長的狀況。因此若想呈現寬鬆感又要解決這個問題，可以折衷將衣襬紮入褲中或把衣袖捲起便可以改善，也讓比例得到修飾。

（圖片來源：1、2）

Do 3：Oversize 的正裝輕鬆感

有部分人士因為工作的關係，時常需要著用西裝或是襯衫這類較正式的單品。但礙於場合的緣故又無法替換成別的服飾，這時如果狀況允許，便可以利用 Oversize 來呈現，一方面成換一種風格，另一方面也增添穿搭的樂趣。

（圖片來源：1、2）

Don't 1：整體要簡約，避免過於豐富

這邊所說的簡約，並不是只能用簡約的風格來呈現。而是因為 Oversize 的單品面積範圍很大，穿不好就容易形成累贅或給人雜亂無章的感覺，所以整體造型應還是以簡約為要點。例如：同一套穿搭避免同時太多亮點，假如球鞋是亮點的話，那襯衫、短袖上就儘量避免豐富的圖案或滿版印花，以及過多的配件與配飾。

（圖片來源：1、2）

Don't 2：下身比例過短

Oversize 顧名思義雖然是指寬鬆的衣服，但為了避免整體穿搭的造型顯矮，在選擇上依然要注意到下半身的穿著比例。例如上半身已選擇了 Oversize 的單品，那麼球鞋與褲子的拿捏就需特別去留意。假如又選了一雙超高筒的鞋子，那麼褲子的比例會被壓縮得非常少，如此一來，遠遠看上去下半身就只有短短的一截，會讓體整視覺效果顯的尷尬。

（圖片來源：1、2）

Dappei 結語：

相信許多剛嘗試穿搭的新手，或多或少都想試試看 Oversize 的穿搭，不過 Oversize 的比例真的需要花些時間與心力去琢磨，不妨參考上述幾個 Do & Don't ，展現出你獨一無二的 Oversize 迷人之處。

文字編輯：Kris / 封面圖源：1 2 3

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