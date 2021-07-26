fb ig video ETtoday search mobile

男生「Oversize 穿搭」有訣竅！掌握5個Do＆Don’t 　才能修身不邋遢

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

文／Dappei

Oversize 穿搭其實無論在哪個時期一直都很流行。在過去有韓國明星、韓劇帶起的韓式 Oversize ，也有經歷過歐美風格的街頭文化，近期則是因日本興起的 CityBoy 風格。也正因如此，雖同樣是 Oversize 卻能穿出多種不同的風格特性，這回就跟著搭編來看看幾個 Oversize 的 Do&don't 。

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Do 1：善用配飾、配件

由於 Oversize 普遍衣長較長，版型與袖子也做的較大而寬鬆，若比例沒拿捏得宜的話，穿起來就像一張大大的床單，第一個 Do 就是利用配飾與配件來點綴自己的 Oversize 穿搭。利用像是項鍊、絲巾、掛脖小包等配件，透過這些物件，來輔助大片空白的部分。

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Do 2：捲袖子、紮下襬

很多人可能會好奇，既然要紮下襬那為什麼還要穿 Oversize 的單品？因為大部分的單品衣長與袖子都是成比例的，所以若是因為袖口不夠寬鬆而拿更大尺碼的話，可能出現衣襬過長的狀況。因此若想呈現寬鬆感又要解決這個問題，可以折衷將衣襬紮入褲中或把衣袖捲起便可以改善，也讓比例得到修飾。

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Do 3：Oversize 的正裝輕鬆感

有部分人士因為工作的關係，時常需要著用西裝或是襯衫這類較正式的單品。但礙於場合的緣故又無法替換成別的服飾，這時如果狀況允許，便可以利用 Oversize 來呈現，一方面成換一種風格，另一方面也增添穿搭的樂趣。

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Don't 1：整體要簡約，避免過於豐富

這邊所說的簡約，並不是只能用簡約的風格來呈現。而是因為 Oversize 的單品面積範圍很大，穿不好就容易形成累贅或給人雜亂無章的感覺，所以整體造型應還是以簡約為要點。例如：同一套穿搭避免同時太多亮點，假如球鞋是亮點的話，那襯衫、短袖上就儘量避免豐富的圖案或滿版印花，以及過多的配件與配飾。

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Don't 2：下身比例過短

Oversize 顧名思義雖然是指寬鬆的衣服，但為了避免整體穿搭的造型顯矮，在選擇上依然要注意到下半身的穿著比例。例如上半身已選擇了 Oversize 的單品，那麼球鞋與褲子的拿捏就需特別去留意。假如又選了一雙超高筒的鞋子，那麼褲子的比例會被壓縮得非常少，如此一來，遠遠看上去下半身就只有短短的一截，會讓體整視覺效果顯的尷尬。

▲oversize穿搭技巧。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

相信許多剛嘗試穿搭的新手，或多或少都想試試看 Oversize 的穿搭，不過 Oversize 的比例真的需要花些時間與心力去琢磨，不妨參考上述幾個 Do & Don't ，展現出你獨一無二的 Oversize 迷人之處。

文字編輯：Kris / 封面圖源：1 2 3

男生夏天穿搭別再錯過「五分袖 T 恤」，Oversize 風格必備單品，舒適度、質感大大加分！

就是要假鬼假怪！想穿出「文青穿搭」就用關鍵 4 元素，oversize、淺色單品讓你擁有日系高質感！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, Oversize, 男裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

全台5間連鎖咖啡　從7／27開放內用

全台5間連鎖咖啡　從7／27開放內用

哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心

哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心

黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻

黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 「早上醒來卻不餓」是老化徵兆！　5個壞習慣，讓你比同齡老10歲 綠茶婊撩男「魔性舉動TOP 5」　軟萌奶音、天然呆都輸了，第一名太佩服 翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉 「健忘救星」Apple AirTag才822元！鑰匙、錢包都掛一顆　從此不怕搞丟 奧斯塔羅12星座一周運勢0726-0801　摩羯看緊荷包、雙魚開花結果

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面