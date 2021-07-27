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法國女孩最愛牛仔褲！偷師一周5種搭配　穿出慵懶知性美

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▲牛仔褲穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

法國女人總是給我們從容自在、優雅的感覺，是大家在學習穿搭的時候一定會提及的典範，而法式穿搭厲害的點就是「慵懶，但不隨性」的知性美，本篇就來偷師一下法國女孩 Dolorès 的日常穿搭吧，是時候讓「牛仔褲」有點新變化了吧！

＃熱衷牛仔＋短版

▲牛仔褲穿搭。（圖／dappei提供）

Dolorès 很喜歡穿著牛仔，在她的版面上一半是牛仔褲穿搭，會發現她很喜歡利用各式不同的短版上衣與牛仔做搭配，無論是搭配小印花或是粗面針織短上衣都很適合，比例因為上短下長，視覺上雙腿直接被無限延伸，打造超級長腿！而且丹寧無論搭配何種顏色的上衣都無違和感的，除了百搭的白色，像是今年很流行的淡紫羅藍色也很適切。而不同深淺的單寧刷色也會帶出不同感覺，像淺色一定就是散發無限活力、朝氣，基本上是零出錯的「約會好感女孩色」，較深的就會自帶些許復古味。

＃配上西外

▲牛仔褲穿搭。（圖／dappei提供）

深為資深法國女人的 Dolorès 可是沒有無法駕馭的衣服！西裝外套大家最困擾的點就是會穿起來過於正式、嚴肅感，不過其實透過牛仔褲的搭配，可以瞬間完美中和掉那個正式感。在西外顏色、款式上的選擇就很重要，可以像 Dolorès 一樣，選擇跳脫黑白灰的基本色、往明度較高的顏色，或是格紋、其他花紋下手，直接就跟辦公室死氣沈沈的氛圍做出區隔，自然就不會有：「我要去上班的感覺」。

＃連身褲裝

▲牛仔褲穿搭。（圖／dappei提供）

法國女人好像除了熱衷於一件式洋裝外，對於連身褲裝也是無法抵抗，除了是一穿就可以立馬出門的懶人穿搭聖品外，無論是白色還是經典牛仔色都可以說是 0 抗拒，排釦的設計讓整體休閒又清爽，比起裙子，褲裝更適合夏日去郊外踏青或是跟好友出遊，寬鬆的褲管活動起來也能輕鬆自在，腰線也透過綁帶的設計被抓了出來，不怕顯得過於沒精神！

＃配件

▲牛仔褲穿搭。（圖／dappei提供）

領巾、頭戴都能更加豐富穿搭造型， Dolorès 也很習慣在愛他的牛仔搭配裡加上，除此之外：皮帶也是一大重要角色，粗的皮帶展現氣勢；大地色的則帶出些許鄉村、復古味，配上點點的髮帶更是可愛。

# 跟鞋展現俐落

▲牛仔褲穿搭。（圖／dappei提供）

最後，發現她很喜歡牛仔搭配跟鞋，無論是漆皮亮面顯帥氣的粗跟鞋，或是一般的皮靴，除了增添些許率性外，寬鬆的牛仔褲下身配上貼腿的靴子，還有收緊的效果。

＃同場加映 : 洋裝穿搭

▲牛仔褲穿搭。（圖／dappei提供）

提到法式穿搭，不提到洋裝真的說不過去啊！它可是全法國女生衣櫃裡都有的一項單品呢！挑這種短洋裝的時候，絕對要像 Dolorès 這樣，露出大腿的二分之一，這樣比例也會最為好看！除了基本碎花的碎花外，圓點跟格子可說是法國女生的心頭好，配上娃娃鞋之外、長靴也這麼適合，如果小腿屬於肉肉的，更可以嘗試長靴的搭配！

Dappei 結語：

Dolorès 的穿搭真的都超美，充滿牛仔的版面看了也好療癒！下次也要購入一件好看的酪梨色西外啦！看了好心動，配上牛仔真的神好看～～

文字編輯：Joe / 圖片來源：IG@dolorescfr

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 牛仔褲, 丹寧, 法國女人

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