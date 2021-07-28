fb ig video ETtoday search mobile

初次約會的「穿搭必殺技」！小心機增添好感　終結你的曖昧期

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

雖然說 25+ 後對戀愛這件事的粉紅濾鏡已不若從前，但是愛情發芽的時候胃裡的蝴蝶還是翩翩飛，初次約會依然會緊張得扭手指，把一件件的衣服擺滿床鋪，傳給好友問意見還是下不了決定，就想讓第一次約會功德圓滿（？）。因應本月主題 Summer Love，編輯部整理了「初次約會必殺穿搭」，雖然我們都心知肚明穩交後穿搭就是能夠 30 秒出門的 OOTD 為主，但管他呢，先手到擒來，其他以後再說！

▪ 2021 七月「Summer Love」企劃：

▎S 編：淺色拉近距離，提升好感度

愛情這個事情本就沒個準，交往的對象往往跟理想型背道而馳（千山萬水遠的那種），但 S 編覺得穿搭倒是相對可以掌握，依循「乾淨就好」原則肯定不會出錯。在彼此都還不熟悉的狀況下，可以挑選淺色調的穿搭減少距離感，好感度也會隨之提升，也要記得依照行程穿衣服，overdress 跟太邋遢都會讓對方充滿問號，一切都是過猶不及。以下推薦幾個好感穿搭公式：

→ 知性：直筒牛仔褲 or Mom Jeans X 白T

沒有什麼比藍天白雲配色的穿搭更讓人舒服了，牛仔褲配白 T 簡約又經典，去哪裡都很合適，只要點綴一些飾品就能散發極簡的精緻質感，讓對方看你千遍也不厭倦。

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

→ 酷甜：連身裙 X 馬汀靴

想穿裙裝美美噠又不想太少女，那肯定要用帥氣馬汀平衡一下，或者混搭球鞋也能增添小帥氣。

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

→ 氣質：針織寬褲 X 背心 X 透膚襯衫

喜歡甜甜氣質的話，溫柔針織跟透膚襯衫就是你的唯一解，透膚襯衫還能給人透明系的清新感，遠遠看到你就讓人怦然心動。

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

→ Boyish：寬褲 X 圖樣 T

人生就追是追求帥氣的話，那就寬褲搭配酷帥圖樣 T 展現率性的小男孩風吧，俏皮開朗的印象誰能不被你吸引！

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎C 編：精緻度顧好，香水是小心機

對於 C 編來說，約會必殺穿搭絕對不是迎合直男的穿搭，搭編本身比較喜歡日系一點的風格，喜歡多點層次或是特殊色，相較韓系比較小眾，但搭編還是認為約會時，多少展現自己真實的樣子比較好（笑），不過畢竟還是要與心儀的對象約會，因此在穿搭的選擇上，搭編並不會選擇會讓「對方完全看不懂的」服飾。

夏天的話，一件 one piece 長洋裝最適合不過了，細肩帶小露肌膚，但長洋裝又不會讓自己露出過多的身體也能修飾身材，女孩們擔心的部位通通都能修飾掉，搭編也會以色塊、單色來挑選服飾，不會讓視覺上過於花俏，若是怕整體看起來過於樸素，這時候飾品就是你的搭配好朋友，從耳環 / 耳扣、戒指到項鍊，小小的配件也能增添整體的細節度，讓人近看就會發現全身上下都有小細節，最後噴上香水，一個簡單但有巧思的約會穿搭就誕生啦！

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

圖源

▎L 編：突顯自身優點，暖男準備最加分

根據 L 編征戰情場多年的經驗（欸），約會必勝穿搭就是要竭盡所能地把自己的優勢展現出來，這次選擇的是近期大勢的 City Boy 風格，相較於迎合對方，選用自己適合、喜愛的風格反而更能讓自己在約會中的表現更加自然。

為了展現自己的氣質，襯衫選用了較為寬大的版型，不至於太過正式也不會過於寬鬆而顯得邋遢；領帶的部分則是使用了深紫色，上面的圖案替整體風格增添了一點童趣。下身則是以較寬的牛仔短褲與上衣的顏色搭配，並且在鞋款上也選用相較整體的色彩較為對比的米白色袋鼠鞋，除了對於整體風格的統一以外，也增添了整體穿搭色系的豐富程度。另外，腰間的長袖上衣與後背包也絕對不只是裝飾，約會時進入到冷氣較強的場所時，可以貼心地替約會對象披上；後背包則是你放置「暖男三寶」—— 衛生紙、濕紙巾、衛生棉的空間，不只是穿著像個紳士，連行為也很貼心，這樣就離一個必勝的約會不遠了！

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

不管單身還是非單身，希望搭黨都可以擁有美好的夏日戀情，雖然現在沒辦法出去約會，但曖昧還是可以的（？），好想念青春的時候啊，淚奔。

文字編輯：Sofie

2021 脫單在望！無印簡約、微辛、率性休閒「約會穿搭」提案，不用會煮飯就能抓住他的心！

我要成為最懂穿的工程師！ 「素 T、牛仔褲、格紋襯衫、卡其褲」套公式穿，不用月老也能有桃花！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 戀愛, 約會

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

戴資穎也戴「郭婞淳同款」香奈兒耳環！　網揪驚人巧合：根本女王專屬

戴資穎也戴「郭婞淳同款」香奈兒耳環！　網揪驚人巧合：根本女王專屬

楊冪大長白腿岔出裙襬太勾魂！　網幽默讚：跟奧運一樣好看 郭婞淳戴香奈兒耳環奪金！粉色戰袍超萌　舉重女神藏少女心 瘦不下來都是因為代謝差！「5個方法」讓減重事半功倍 全台首間「蔦屋書店辦公室」付費進場！　有茶水間、免費小點心吃到飽 營養師教你看懂「身體6警訊」，「3類食物」助你提升防護力 郭婞淳「親選粉色戰袍」超可愛原因曝光！　領獎換中華隊團服藏洋蔥 「舉重女神」郭婞淳私下穿搭超甜！　氣質紅裙＋煙燻妝女人味破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面