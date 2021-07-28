初次約會的「穿搭必殺技」！小心機增添好感　終結你的曖昧期

文／Dappei

雖然說 25+ 後對戀愛這件事的粉紅濾鏡已不若從前，但是愛情發芽的時候胃裡的蝴蝶還是翩翩飛，初次約會依然會緊張得扭手指，把一件件的衣服擺滿床鋪，傳給好友問意見還是下不了決定，就想讓第一次約會功德圓滿（？）。因應本月主題 Summer Love，編輯部整理了「初次約會必殺穿搭」，雖然我們都心知肚明穩交後穿搭就是能夠 30 秒出門的 OOTD 為主，但管他呢，先手到擒來，其他以後再說！

▪ 2021 七月「Summer Love」企劃：



▎S 編：淺色拉近距離，提升好感度

愛情這個事情本就沒個準，交往的對象往往跟理想型背道而馳（千山萬水遠的那種），但 S 編覺得穿搭倒是相對可以掌握，依循「乾淨就好」原則肯定不會出錯。在彼此都還不熟悉的狀況下，可以挑選淺色調的穿搭減少距離感，好感度也會隨之提升，也要記得依照行程穿衣服，overdress 跟太邋遢都會讓對方充滿問號，一切都是過猶不及。以下推薦幾個好感穿搭公式：

→ 知性：直筒牛仔褲 or Mom Jeans X 白T

沒有什麼比藍天白雲配色的穿搭更讓人舒服了，牛仔褲配白 T 簡約又經典，去哪裡都很合適，只要點綴一些飾品就能散發極簡的精緻質感，讓對方看你千遍也不厭倦。

（圖片來源）

→ 酷甜：連身裙 X 馬汀靴

想穿裙裝美美噠又不想太少女，那肯定要用帥氣馬汀平衡一下，或者混搭球鞋也能增添小帥氣。

（圖片來源：1、2）

→ 氣質：針織寬褲 X 背心 X 透膚襯衫

喜歡甜甜氣質的話，溫柔針織跟透膚襯衫就是你的唯一解，透膚襯衫還能給人透明系的清新感，遠遠看到你就讓人怦然心動。

（圖片來源）

→ Boyish：寬褲 X 圖樣 T

人生就追是追求帥氣的話，那就寬褲搭配酷帥圖樣 T 展現率性的小男孩風吧，俏皮開朗的印象誰能不被你吸引！

（圖片來源）

▎C 編：精緻度顧好，香水是小心機

對於 C 編來說，約會必殺穿搭絕對不是迎合直男的穿搭，搭編本身比較喜歡日系一點的風格，喜歡多點層次或是特殊色，相較韓系比較小眾，但搭編還是認為約會時，多少展現自己真實的樣子比較好（笑），不過畢竟還是要與心儀的對象約會，因此在穿搭的選擇上，搭編並不會選擇會讓「對方完全看不懂的」服飾。

夏天的話，一件 one piece 長洋裝最適合不過了，細肩帶小露肌膚，但長洋裝又不會讓自己露出過多的身體也能修飾身材，女孩們擔心的部位通通都能修飾掉，搭編也會以色塊、單色來挑選服飾，不會讓視覺上過於花俏，若是怕整體看起來過於樸素，這時候飾品就是你的搭配好朋友，從耳環 / 耳扣、戒指到項鍊，小小的配件也能增添整體的細節度，讓人近看就會發現全身上下都有小細節，最後噴上香水，一個簡單但有巧思的約會穿搭就誕生啦！

（圖源）

▎L 編：突顯自身優點，暖男準備最加分

根據 L 編征戰情場多年的經驗（欸），約會必勝穿搭就是要竭盡所能地把自己的優勢展現出來，這次選擇的是近期大勢的 City Boy 風格，相較於迎合對方，選用自己適合、喜愛的風格反而更能讓自己在約會中的表現更加自然。

為了展現自己的氣質，襯衫選用了較為寬大的版型，不至於太過正式也不會過於寬鬆而顯得邋遢；領帶的部分則是使用了深紫色，上面的圖案替整體風格增添了一點童趣。下身則是以較寬的牛仔短褲與上衣的顏色搭配，並且在鞋款上也選用相較整體的色彩較為對比的米白色袋鼠鞋，除了對於整體風格的統一以外，也增添了整體穿搭色系的豐富程度。另外，腰間的長袖上衣與後背包也絕對不只是裝飾，約會時進入到冷氣較強的場所時，可以貼心地替約會對象披上；後背包則是你放置「暖男三寶」—— 衛生紙、濕紙巾、衛生棉的空間，不只是穿著像個紳士，連行為也很貼心，這樣就離一個必勝的約會不遠了！

（圖片來源）

Dappei 結語：

不管單身還是非單身，希望搭黨都可以擁有美好的夏日戀情，雖然現在沒辦法出去約會，但曖昧還是可以的（？），好想念青春的時候啊，淚奔。

文字編輯：Sofie

2021 脫單在望！無印簡約、微辛、率性休閒「約會穿搭」提案，不用會煮飯就能抓住他的心！



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