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小隻女的「視覺長高術」！紮衣服、善用下襬開岔　3技巧輕鬆10公分↑ 

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▲小隻女長高穿搭術。（圖／dappei提供）

文／Dappei

嬌小女孩的穿衣困擾，一直都有怕視覺比例不好的問題，若沒有正確的穿搭技巧，容易會有五五身的感覺，看起來沒有長高反而變矮。不想一直被問題纏身，就跟著 150 cm 嬌小女孩 MATSUI RIHO 學三種穿搭技巧，擁有好比例的同時，還能夠知性優雅兼具！

紮衣技巧 + 優雅搭配品

在日常最常會出現的單品 T - shirt 和牛仔褲，濃厚的休閒感必須搭配合身的視覺，運用簡單紮衣製造 3 : 7 黃金比例，怕視覺太無聊的人，可以學日本女生運用絲巾或是小外套，以顏色和元素增加層次感，讓風格更有魅力。

▲小隻女長高穿搭術。（圖／dappei提供）

▲小隻女長高穿搭術。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

下襬開岔單品搭出多層次視覺

日本女生最愛長版 1 + 1 的搭法，讓視覺延伸再延伸，輕鬆展現完美比例，要記住連身單品選擇，下襬設計一定要有開衩，才能夠讓上下不會有斷層的感覺，柔和的連結才能夠不突兀的讓比例變好。

▲小隻女長高穿搭術。（圖／dappei提供）

▲小隻女長高穿搭術。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

同色系套裝知性搭配

都會女子衣櫃裡一定要有的單品 —— 西裝外套和西裝褲，同色系的搭配看似連身視覺其實含有層次，透過配件打造視覺亮點，柔和的發出光芒，亮眼但不刺眼，才能打造耐看的迷人魅力。

▲小隻女長高穿搭術。（圖／dappei提供）

▲小隻女長高穿搭術。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

嬌小女孩每年的生日願望，其中一個通常都會出現想要長高，現實中很難實現，但即使如此還是可以在穿搭上努力，運用簡單的穿搭技巧，輕鬆長高 10 公分，用視覺身高讓日常每一天都亮眼吧！

文字編輯：Dora / 圖片來源：IG@rihoo914

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 小隻女, 長高

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