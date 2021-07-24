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LIFE・經典／東奧選手村「紙板床」被嫌棄？　背後設計大有玄機

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▲▼ 日本東奧選手村。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東奧選手村的紙板床引起話題。（圖／達志影像／美聯社，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

命運多舛的東京奧運，終於在近日開幕，在沒開幕前就話題不斷，除了台灣代表隊的經濟艙配置引發討論之外，東奧選手村使用紙做的「紙板床」也成為話題，就有美國選手表示該床根本是「杜絕性行為」的防疫考量，還有愛爾蘭選手PO出在床上彈跳的影片，但看似簡單的紙板床，其實設計時間花上足足3年。

▲▼ 日本東奧選手村。（圖／達志影像／美聯社）

東奧選手村所使用的紙板床，是由日本的床墊公司愛維福（airweave）所贊助，其實這並非該廠商首度贊助奧運，早在2016年於巴西里約熱內盧的夏季奧運會，愛維福就已經負責提供為日本國家隊專門設計的「攜帶床墊」，強調該款床墊具有分散身體壓力的功能，即便是長時間的旅行，也不會為身體造成負擔。

▲▼東京奧運選手村房間。（圖／達志影像／美聯社）

而本屆奧運愛維福則以永續環保為發想，開發出紙製的床架，採用簡單設計與強力的結構，讓紙材床架能承受200公斤的重量，搭配採用Air Fiber回收材質做成的床墊，強調跟獨立筒床墊相比，其散熱性與支撐性都更好，能排除使用者在睡覺時產生的熱氣，讓睡眠品質更好，此外還能直接水洗。

▲愛維福為東京奧運設計的紙板床。（圖／翻攝愛維福官網）

▲愛維福為東京奧運設計的紙板床。（圖／翻攝愛維福官網，以下同）

其床墊最特別的，就是它分別是3塊床墊組成，包括頭、身體跟腿部，面對各國身形、體質各異的奧運選手們，能用3種不同的軟易度抽換3個身體區塊的床墊，達到最舒適休息的「客製化」效果，就連床鋪使用的棉被，也都是用吸濕性佳的材質製成。

▲愛維福為東京奧運設計的紙板床。（圖／翻攝愛維福官網）

▲愛維福為東京奧運設計的紙板床。（圖／翻攝愛維福官網）

而在選手村使用的近兩萬組厚紙板床跟寢具，也會在奧運結束後被回收，紙板床會被再製成再生紙，聚乙烯為原料生產的寢具，也會被加工成其他塑膠用品，幾乎都能再次利用，減少對環境的衝擊。

▲愛維福為東京奧運設計的紙板床。（圖／翻攝愛維福官網）

▲愛維福為東京奧運設計的紙板床。（圖／翻攝愛維福官網）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 東奧, 選手村, 紙板床, Airweave

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