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早晨一杯溫鹽水治便祕！「7個方法」讓腸道更健康

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▲▼「7個方法」讓腸道更健康。（圖／Unsplash）

▲每日攝取足夠水分，對身體健康好處多多。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

不少人都有便秘困擾，尤其是宅在家缺乏運動，狀況更為嚴重，排便不順不僅會讓小腹便便，更會影響膚況，毒素累積使得粉刺痘痘狂冒，《ET FASHION》教你從以下7個方法著手，不用依賴藥物就能輕鬆改善。

#多運動

防疫在家多吃少動，使得便祕狀況加重，這時可以嘗試多運動來刺激腸道，在家中空間有限，不妨試試瑜珈動作伸展，像是貓式、坐姿扭轉等動作，都有助改善便秘。

▲▼「7個方法」讓腸道更健康。（圖／Unsplash）

#早晨喝溫鹽水

溫鹽水有清潔腸道且有幫助通便的效果，早晨飲用幫助通腸消化，增加排便的衝動。

#攝取適量好油

這裡的好油是指能夠生吃的食用油，像是橄欖油、亞麻籽油等優質油脂，實驗發現每天攝取4-6毫升，能幫助軟化糞便，使腸道保持潤滑。

▲▼「7個方法」讓腸道更健康。（圖／Unsplash）

#補充益生菌

益生菌能促進腸道健康，進而幫助通便，飲食方面多攝取優格、泡菜、味噌來補充益生菌。

#多喝水

每天攝取充足水分幫助新陳代謝，夏季高溫，水分流失量增加，若是喝水量不足，沒辦法適時補充，易使得小便減少，腸道回收水分增加而造成便秘困擾。

▲▼「7個方法」讓腸道更健康。（圖／Unsplash）

#多吃蔬果

多吃蔬果補充膳食纖維，蔬果屬於植物性碳水，可以直達大腸、軟化糞便，幫促進腸道健康，像是酪梨、菠菜、花椰菜都是好選擇。

#少吃油炸食物

油炸食物容易引起便秘，低纖維、高油脂對不利腸道健康，炸物的反式脂肪更會引起腸道失調，因此油炸食物少量攝取為佳。

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關鍵字：

便祕, 生活習慣, 腸道健康

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