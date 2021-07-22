熊黛林長髮豐盈又烏黑　竟然是用「百元髮膜」護出好髮質

記者李薇／綜合報導 圖／熊黛林微博、品牌官網

40歲熊黛林身為演員，經常需要為了角色做造型、換髮色，因此髮絲的保養特別重要，擁有一頭烏黑秀髮的她，將髮絲保養得又長又柔順，對於私底下的護理，她也分享3個祕訣，讓髮絲非常柔順又豐盈。

1.分區護理

在頭皮上使用含有生薑成分的洗髮精，沖完頭髮之後使用護髮乳，或是用髮膜塗抹在頭皮以下的髮絲，熊黛林說：「有些人每次都是用一點點，但是髮膜一定要用到量夠多，不要不捨得」，有時候還會搭配一次性的護髮帽，裹住頭髮20分鐘加強髮絲的修護。

2.壓乾髮絲

洗完頭髮之後，千萬不能用搓的，必須要用毛巾壓乾髮絲，或是搭配乾髮帽也是沒有問題，就是不能把頭髮搓開，這樣很容易傷害到髮絲。

3.護髮精油

在頭髮壓到半乾的時候，使用護髮精油擦在髮尾1／3的地方，再用吹風機吹乾，這樣就比較不容易毛躁分岔，也不會容易打結。

4.吹乾頭皮很重要

吹風機吹頭髮的部分要記得把頭皮吹乾，溫度不要太高，也不要離頭皮太近。

5.氣墊梳按摩頭皮

使用氣墊梳子按壓頭皮，並且順著髮絲往下梳，加強頭皮的按摩疏通。另外少熬夜、多睡覺也是避免掉髮的秘訣。

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