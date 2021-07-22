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「玉婆」、「賈姬」的伯爵珠寶錶登台　巧合撞翡翠面盤

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▲▼ PIAGET,JLC 。（圖／公關照）

 

▲伯爵將在台展出19世紀末伯爵創始人Georges-Edouard Piaget親手製作，贈送給夫人Emma Piaget的懷錶。（圖／伯爵提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

已故女星「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、「賈姬」賈桂琳甘迺迪都曾是時尚圈矚目的傳奇人物，兩人的穿搭品味深受好評，巧合的是兩人眼光一致，都是伯爵錶（PIAGET）的擁護者，兩人曾收藏的伯爵珠寶錶近日也一同登台，將於7月30日起在品牌微風廣場專賣店舉辦的「非凡女性 腕間藏情」古董錶展亮相，同場還將展出19世紀末創始人Georges-Edouard Piaget親手製作，贈送給夫人Emma Piaget的懷錶。

▲▼ PIAGET,JLC 。（圖／公關照）

▲伯爵1971年製的伯爵翡翠面盤黃K金手鐲錶，曾是影星伊麗莎白泰勒的收藏。
 

伯爵是採用寶石面盤的潮流領航者之一，此次來台展出的「玉婆」錶與「賈姬」錶均為綠翡翠面盤，且都搭載著著名的9P機芯，而外型差異可見「玉婆」錶由金屬槌製紋痕的橢圓圈構成華美手鐲，裝飾感強烈；賈姬曾擁有的橢圓錶款簡潔優雅，鑲鑽錶圈還點綴4顆祖母綠，搭配品牌引以為傲的「宮廷式雕刻」金質錶帶。

▲▼ PIAGET,JLC 。（圖／公關照）

 

▲伯爵1972年製的翡翠面盤黃K金鑲鑽與祖母綠腕錶，曾是賈桂琳甘迺迪的愛錶。
 

標誌性的宮廷式雕刻也延伸至今年新作Limelight Gala系列，且運用在玫瑰金或珍珠母貝面盤上；更奢華的款式則是以「晨光」、「凌日」和「暮色」為主題的珠寶錶，另有一款面盤與鍊帶均以宮廷式雕刻工藝裝飾的玫瑰金錶，錶圈鑲嵌依彩虹色調排列的彩色寶石。

▲▼ PIAGET,JLC 。（圖／公關照）▲▼ PIAGET,JLC 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金彩虹錶圈鑲鑽腕錶（左）3,110,000元， Limelight Gala系列「凌日」18K白金黃色藍寶石鑲鑽錶7,100,000元。

▲▼ PIAGET,JLC 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金鑽錶，1,220,00元。

積家（Jaeger-LeCoultre）近期也推出華麗珠寶錶Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura約會系列月相錶，以青金石打造面盤，下半部呈現閃耀的星空圖，並以珍珠母貝展示皎潔明月，搭配錶圈爪鑲36顆鑽石，光線從各角度穿透高高托起的美鑽，讓錶款更加璀璨動人，而拋光金色星星則指示特定約定的時間，只要轉動2時位置的錶冠即可設定。

▲▼ PIAGET,JLC 。（圖／公關照）

 

 

▲積家Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura約會系列月相珠寶錶，2,420,000元。（圖／積家提供）

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關鍵字：

伯爵, PIAGET, 伊麗莎白泰勒, 賈桂琳甘迺迪, 積家, Jaeger-LeCoultre

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