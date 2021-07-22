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趙麗穎圓臉蛋消失　拍廣告展現少女般的仙氣　網友驚呼：太美了！

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記者李薇／綜合報導

演員趙麗穎離婚之後，專心投入工作，最近更被法國香氛品牌歐舒丹選為品牌大使，拍攝全新桂花香氛系列廣告，只見她過去圓圓的臉蛋已經不復見，整個人彷彿瘦了一整圈，看起來纖細，搭配這次的桂花形象廣告，仙氣十足。

 ▲歐舒丹,趙麗穎,ROCHAS,香氛,香水,桂花,。（圖／品牌提供）

▲趙麗穎拍攝全新歐舒丹廣告。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎過去以圓圓的臉蛋搭配上一雙大眼，擁有大批粉絲喜愛，演出的電視劇作品更是超多，每一部幾乎都是叫好又叫座，這次擔任歐舒丹的品牌大使，演繹桂花系列的香氛，一頭秀髮綁出馬尾，身穿白色洋裝，展現出小女孩的可愛模樣，讓粉絲大呼「太美了！」

 ▲歐舒丹,趙麗穎,ROCHAS,香氛,香水,桂花,。（圖／品牌提供）

▲趙麗穎看起來瘦了很多。（圖／翻攝自微博）

歐舒丹這次推出的桂花系列，在台灣將於8月1日上市，包含：淡香水、護手霜、美體乳、沐浴膠、香氛皂等五款常態品項，及淡香水30ml、滾珠淡香水 10ml兩款限量品項，淡雅又脫俗的味道，絕對是粉絲一定要入手的系列。

▲歐舒丹,趙麗穎,ROCHAS,香氛,香水,桂花,。（圖／品牌提供） 

▲趙麗穎展現出少女仙氣。（圖／翻攝自微博）

想重回女孩的天真浪漫，法國時裝品牌ROCHAS也推出全新羅莎女孩淡香水，第一層香氣感受到了清新的橙花香味，搭配一絲辛辣的粉紅胡椒以及酸甜的黑加侖，就像是自然花園開心百態的熱烈迎接我們的到來，接著清新完美無瑕的茉莉花點綴出帶有柔滑的蘭花香氣，展現出浪漫的氣息。

 ▲歐舒丹,趙麗穎,ROCHAS,香氛,香水,桂花,。（圖／品牌提供）

▲ROCHAS推出全新香水。（圖／品牌提供）

最後一抹雪松與檀香木結合微微的香草，令人不禁想閉上眼睛享受這安穩寧靜的時刻，沈浸在這療癒放鬆的氣息當中。這款香氣是由國際頂級香水大廠IFF調香大師Anne Flipo所製作，帶有自然與幸福的香氣，絕對最療癒的饗宴。

▲歐舒丹,趙麗穎,ROCHAS,香氛,香水,桂花,。（圖／品牌提供） 

▲羅莎女孩淡香水香味天真浪漫。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

歐舒丹, 趙麗穎, ROCHAS, 香氛, 香水, 桂花

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