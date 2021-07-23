韓劇貴婦御用DELVAUX字母印花登場　手工縫線躍上經典手袋

記者王則絲／台北報導

比利時皇家御用品牌DELVAUX近年來在大熱韓劇中頻頻亮相，如《夫婦的世界》、《我的上流世界》⋯⋯用以彰顯角色的氣勢，成了韓劇貴婦們御用的包款。DELVAUX 2021秋冬推出「ODE TO THE ROAD頌旅成詩」主題系列，藉由手袋帶領大家踏上一段巡迴旅程。

▲首先借取「高速公路」的意象，將手工縫線設計運用於眾多經典包款包括Brillant、Pin和Tempete上。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



DELVAUX「ODE TO THE ROAD頌旅成詩」系列動用了所有經典手袋，加以改造而成，此趟旅程始於「高速公路」，首先以「公路」為靈感加入手工縫線設計，利用粗細線條、間隔角度等細節來呼應公路的蜿蜒崎嶇，一針一線都讓工藝更加繁瑣，並將漫長公路旅行時，窗外黯淡深沉的色調挹注其中，以煙灰色貫穿，另外還有數款手袋採用了神秘紫色調，相當特別。

▲煙灰色Brillant手袋特地拼接了高亮光、啞光與一般光澤三種皮質；神秘紫色調也是本次系列亮點。（圖／記者王則絲攝）



接著旅程來到巴黎，以「都市霓虹」為靈感，融入現代感設計，利用亮眼的普魯士藍與白色創造出全新字母印花，環環相扣的字母「D」印花命名為「D Upside Down」，運用於招牌的Pin手袋上顯得很活潑，一改DELVAUX一向的成熟高貴，很有逆齡效果。

▲「D Upside Down」印花顯得活潑逆齡，特別適合運用在小皮件上，（左）Pin mini（右）掛頸包。（圖／品牌提供）



持續向東前往亞洲，DELVAUX推出了充滿亞洲氣息的「朱紅色」單品，鮮嫩欲滴的大紅色裡，帶著些許硃砂橘調，直接大膽覆蓋在Pin、Cool Box手袋上，散發高調奢華的氣魄。

▲代表亞洲的朱紅色調，Pin mini、Cool Box Nano。（圖／記者王則絲攝）



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