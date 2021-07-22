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南韓醫師教「面膜利用率200%」秘訣　5招作法讓一片面膜精省到底

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、記者李薇攝

台灣女孩愛敷面膜，尤其到了夏季，肌膚乾燥緊繃，來一張冰冰涼涼的面膜更是超級享受，不但可以讓肌膚瞬間鎮定冷卻下來，更是可以收縮毛孔，展現出細緻的肌膚狀態；最近有南韓皮膚科醫師更是直接教「面膜利用率200%」的秘訣，包妳一張面膜可以用在超多地方，省錢省到底。

1.首先先把面膜裡面多餘的精華倒出來在小碗裡面，使用面膜刷沾取之後，均勻刷在全臉。

2.接著使用面膜把面膜紙均勻鋪開在臉部肌膚，鼻翼、額頭、嘴唇部位不服貼的地方，用剪刀剪開，再貼合回臉部肌膚。

3.敷10至15分鐘之後，雖然面膜上面已經沒有那麼濕潤，但仍有一些水分，可以使用酸類的保養，滴在面膜紙上面，敷在手肘、膝蓋等比較粗糙、乾燥的位置，並且使用保鮮膜加強覆蓋。

4.敷10到15分鐘之後，將面膜取下，並且把敷過的地方清潔乾淨，等於做了一次溫和的去角質，並且塗抹上保濕霜，即完成身體的保養。

5.最後，臉部肌膚同樣也要塗抹上化妝水、精華、乳液、乳霜等步驟，加強一整晚的護膚程序。

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關鍵字：

面膜, 東森自然美, sexylook, OGUMA, 保養

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