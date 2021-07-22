別再無效防曬！超多人犯的「5大NG防曬錯誤」：高係數不一定好

▲做好防曬是維持美肌好狀態的關鍵。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

愛美的女生都知道防曬的重要性，不僅是為了保持肌膚白淨無瑕，更是為了防止光老化，更有皮膚科醫師表示「做好防曬就是最便宜又有效的抗老保養」。但抹了防曬乳就等於做好防曬嗎？現在每天宅家防疫也要擦防曬乳嗎？快看看以下超多人都搞錯的5大防曬誤區，你中了幾個？

NG 1：天天都要擦防曬乳？

有皮膚科醫師指出，每天都需要防曬是對的，但並不是指每天都需要塗防曬乳。根據WHO世界衛生組織推薦的「ABC防曬原則中」，A-avoid是指避免直接照射到紫外線，這是最有效也最直接的防曬；B-block是指利用帽子、墨鏡、遮陽傘等用品遮蓋肌膚的硬防曬，而當滿足不了A、B兩種防曬時，再選擇C-cream防曬霜。

因此，平時若很少接觸到陽光，像是現在居家防疫幾乎都待在家，只要不是長時間待在窗戶邊會照射到陽光之處，其實可以不用塗抹防曬霜。

▲皮膚科醫師建議以當天活動性質選擇防曬產品的係數。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

NG 2：一直用高防曬係數就沒錯？



有些人不知道防曬係數該怎麼選，或覺得防曬係數越高越好，就一直使用高防曬係數的防曬霜，但防曬係數越高表示防曬劑濃度越高，不僅質地上可能更厚重，過多的防曬劑也無法和紫外線產生反應，容易對肌膚造成負擔，尤其是油性肌或粉刺痘痘肌。

皮膚科醫師溫曉雯就建議以當日活動性質來選擇防曬，像是要從事戶外活動，一定要用SPF50/PA 4＋以上才夠，但如果大多時間都是待在室內，接觸陽光的時間不長，那麼SPF20～30或PA 3＋的防曬係數就夠了。

NG 3：防曬補擦好麻煩？

防曬不是擦了就能頂一天，尤其是戶外活動時，建議每兩小時至少補擦一次，如果是進行水上活動或運動流汗時，補擦的時間就要再縮短。而若是都待在室內，建議到了下午的時候，可以用有防曬係數的粉底或蜜粉補妝順便補上防曬就夠了。

▲非防水或帶有飾底效果的防曬，一般用洗面乳就能清洗乾淨。（圖／翻攝IG@goodal_official）

NG 4：擦防曬就要卸妝？

其實大多數防曬乳都是直接用洗面乳就可以清洗乾淨了，不需另外卸妝，但若是有明確標注需要卸妝或是防水抗汗、海邊專用等功能的防曬品，就需要使用卸妝產品。

NG 5：乾脆不要曬太陽？



也別因爲了防曬而想盡辦法躲避陽光，陽光中紫外線的UVB是幫助人體合成維生素D的關鍵，而且適度曬太陽能幫助調節生理時鐘，只要做好防曬就不用怕，不用太過極端完全不曬太陽。

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