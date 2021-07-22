女孩眼睛擦亮！這「6種渣男」趁早遠離，千萬不要碰

▲愛情路上有技巧避開渣男，離幸福就更進一步。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

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近來「渣男」火紅，不少女生都想離的渣男遠遠的，以下6種男生別接近，小心愛上了深陷其中，最後背傷到遍體鱗傷，甚至再也不相信愛情。

#跟女人借錢的男人

敢開口和女人借錢的男人，10個裡面有11個是渣男，代表他混得不好，和朋友、爸媽都借不到錢，臉皮厚到開口和你借。

#讓你患得患失的男人

很多女生一談起戀愛，就容易患得患失，但若是身邊這個男人總讓你捉摸不定，甚至不確定他究竟是愛你還是玩玩而已，這時候必須遠離，因為男人若真的喜歡你，恨不得向全世界宣示主權，你根本不需要懷疑。

#不上進的男人

每個人都有選擇生活的權利，不上進不一定是個錯，但是做事眼高手低，總覺得自己懷才不遇的男人就是很差勁，要知道所有不能變現的才華都是狗屁，該努力的年紀他不求上進，你就甘心做慈善嗎？

#過分熱情男人

不少男人會打著愛你的旗幟招搖撞騙，認識不久就說深深愛上你，和你不停編織未來夢想，這時必須了解他熱情下的目的，這種人通常感覺來得快也去得快，千萬要小心！

#耍嘴皮不花錢的男人

男生經濟實力不夠沒關係，最怕的是口袋沒錢，還喜歡吹牛，三不五時和你說如果我有錢的話，我就幫你買這個、買那個，連對自己都認識不清的男人，你還敢把未來託付他？

#朋友比女友重要的男人

有的男生喜歡在朋友面前吹噓裝闊，甚至讓你在他朋友面前沒面子，為了彰顯自己很罩得住，由小地方就知道他對女生不尊重，這種把面子看的比另一半還重要的男人，不要也罷！

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