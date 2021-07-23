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果汁系錶款清涼一「夏」　Swatch萊姆錶絲滑觸感不黏膩

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▲▼ Swatch,apm 。（圖／公關照）

▲Swatch推出BIG BOLD BIOCERAMIC夏日新色萊姆錶，4,100元。（圖／Swatch提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

夏天就是要換上水果色調腕錶、螢光色系首飾繽紛一下！Swatch今年4月發表創新生物陶瓷材質的BIG BOLD BIOCERAMIC錶款，以2/3陶瓷粉及1/3生物來源塑料製成，已陸續發表經典黑白到馬卡龍色，以及從太空人NASA制服發想的撞色款，近期更迎來充滿夏日風情的「C-LIME」萊姆錶，果汁般的清新色調很討喜。

▲▼ Swatch,apm 。（圖／公關照）

▲Swatch BIG BOLD BIOCERAMIC萊姆錶以創新生物陶瓷材質製作。

Swatch強打的新穎材質BIOCERAMIC生物陶瓷，是對環境友善，且觸感絲滑與恆溫特性，讓佩戴舒適度大幅提升，尤其炎炎夏日最怕錶帶貼著手腕感覺黏膩，此創新材質解決佩戴悶熱的煩惱，且顏色豐富，最新的萊姆錶從面盤、機芯到錶帶都是單一萊姆純色，是最適合夏日穿搭的水果系錶款。

▲▼ Swatch,apm 。（圖／公關照）

▲apm MONACO COLLECTION UN APRES MIDI A LA PLAGE螢光黃愛心笑臉可調節手鍊，3,800元。（圖／apm MONACO提供，以下同）

螢光色系也能為夏日穿搭增添亮點，摩納哥品牌apm MONACO充滿正能量的COLLECTION UN APRES MIDI A LA PLAGE系列，除了以笑臉、花朵、愛心等造型為首飾主角，同時點綴螢光粉、黃或綠色，明亮色彩讓人心情愉悅，也為整體造型增添活潑氣息。

▲▼ Swatch,apm 。（圖／公關照）

▲apm MONACO螢光色調COLLECTION UN APRES MIDI A LA PLAGE愛心戒指，單個2,100元。


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關鍵字：

Swatch, apm MONACO

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