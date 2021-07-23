fb ig video ETtoday search mobile

24Bottles冷水瓶打折了！11款超美圖案可選　無毒材質讓你安心喝水

>

▲Her 24Bottles冷水瓶。（圖／Her）

▲義大利 24Bottles 輕量冷水瓶強調安全、環保。

文／C編

越來越多人出門習慣帶上水壺，方便隨時補充水分，也比瓶裝水要環保太多，「Her和她」推出「義大利 24Bottles 輕量冷水瓶」，有11款圖案可以任選，原價950元、特價799元，500ML的容量，不管是出門攜帶還是上健身房都很方便實用，而且相當美觀。

▲料理之王,Her和她,義大利,24Bottles,水瓶,調理包。（圖／Her） 

▲義大利24Bottles推出的水瓶好看又實用，500ML，原價950元、特價799元。點我購買。

選擇水壺時，材質是否安全是一大考量，24Bottles以食品級304不鏽鋼製造，過檢測100%無毒，不含雙酚A、塑化劑，並有抗腐蝕、極防銹、抗氧化、耐酸等特性，讓人安心使用。

▲Her 24Bottles冷水瓶。（圖／Her）
 

▲各種印花都相當吸睛，點我購買。

品牌創立的初衷，是希望減少廢棄塑膠瓶對環境的傷害，因此強調環保是核心，除了鼓勵大家攜帶水壺，製造過程也要保護地球，在世界各地投入造林計畫，栽種「氧氣森林」，計算從原料、生產、包裝到運輸產生的碳足跡，確保產生的二氧化碳量都能被自有氧氣森林中的樹木吸收。

這款24Bottles冷水瓶相當輕巧，重量僅120公克，隨身攜帶無負擔，絕對是夏天補水的好幫手，美麗的印花圖騰鮮明又吸睛，更讓你喝水時有好心情，趁著特價，把它帶回家吧！

▼▼點圖搶特價▼▼

▲料理之王,Her和她,義大利,24Bottles,水瓶,調理包。（圖／Her） 

▲義大利 24Bottles 輕量冷水瓶（11款任選），500ML，原價950元、特價799元，點我購買

關鍵字：

24Bottles, 冷水瓶, 水壺, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

10位隱藏「超殺六塊肌」陸劇男星！張新成、龔俊　公費洗澡超養眼

10位隱藏「超殺六塊肌」陸劇男星！張新成、龔俊　公費洗澡超養眼

女孩眼睛擦亮！這「6種渣男」趁早遠離，千萬不要碰

女孩眼睛擦亮！這「6種渣男」趁早遠離，千萬不要碰

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單 早晨一杯溫鹽水治便祕！「7個方法」讓腸道更健康 髮量少也可以綁出超可愛的日系馬尾　1分鐘學會超簡單造型 性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出 阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 別再無效防曬！超多人犯的「5大NG防曬錯誤」：高係數不一定好 熊黛林長髮豐盈又烏黑　竟然是用「百元髮膜」護出好髮質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面