24Bottles冷水瓶打折了！11款超美圖案可選　無毒材質讓你安心喝水

▲義大利 24Bottles 輕量冷水瓶強調安全、環保。

文／C編

越來越多人出門習慣帶上水壺，方便隨時補充水分，也比瓶裝水要環保太多，「Her和她」推出「義大利 24Bottles 輕量冷水瓶」，有11款圖案可以任選，原價950元、特價799元，500ML的容量，不管是出門攜帶還是上健身房都很方便實用，而且相當美觀。

▲義大利24Bottles推出的水瓶好看又實用，500ML，原價950元、特價799元。點我購買。



選擇水壺時，材質是否安全是一大考量，24Bottles以食品級304不鏽鋼製造，過檢測100%無毒，不含雙酚A、塑化劑，並有抗腐蝕、極防銹、抗氧化、耐酸等特性，讓人安心使用。





▲各種印花都相當吸睛，點我購買。

品牌創立的初衷，是希望減少廢棄塑膠瓶對環境的傷害，因此強調環保是核心，除了鼓勵大家攜帶水壺，製造過程也要保護地球，在世界各地投入造林計畫，栽種「氧氣森林」，計算從原料、生產、包裝到運輸產生的碳足跡，確保產生的二氧化碳量都能被自有氧氣森林中的樹木吸收。

這款24Bottles冷水瓶相當輕巧，重量僅120公克，隨身攜帶無負擔，絕對是夏天補水的好幫手，美麗的印花圖騰鮮明又吸睛，更讓你喝水時有好心情，趁著特價，把它帶回家吧！

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▲義大利 24Bottles 輕量冷水瓶（11款任選），500ML，原價950元、特價799元，點我購買。

