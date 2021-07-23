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東奧各國隊服大比拼！中華隊服藏「窗花」　南韓有「北臉」操刀

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▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲東京奧運中華隊進場服由設計師周裕穎操刀。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

東京奧運即將在23日晚間正式開幕，運動賽事開打之前，各國的國家代表隊制服將率先成為世界焦點， 各國的戰袍都將融入當地的文化風情，贊助品牌、設計造型都很有看頭，像美國的Ralph Lauren、法國的Lacoste、南韓找來The North Face⋯⋯中華隊則將穿著設計師周裕穎操刀的隊服進場，上頭特殊花紋靈感來自70年代「窗花」，讓台灣庶民美學登上國際，認真超好看！

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

奧運會開幕儀式上，各國在進場時都會有30秒的鏡頭，所以每一國的進場團服都至關重要。本屆東京奧運中華代表團進場服，由國際知名台灣設計師周裕穎操刀，擁有「跨界鬼才」之稱的周裕穎，將個人品牌JUST IN XX「越在地，越國際」的理念注入，打造出蘊含台灣代表性文化的制服。

深藍色西裝外套看似簡約正式，但近看上頭的特殊花紋，可是從「鐵製梅花窗花」取得的靈感，是台灣70年代最普遍的住宅市景，更是大家集體的文化記憶，同樣的「窗花」元素，也能在鞋款上雕花看到，今晚，台灣庶民美學將正式登上國際。

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

日本

日本國家隊服由國民西服品牌AOKI設計，運用象徵國旗的紅白配色，材質部分為100%麻料製成，特別適合炎熱天氣穿著，大器設計不失主辦國氣場。

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲日本東京奧運代表隊隊服。（圖／青山AOKI）

美國

2008年美國奧運代表隊的隊服贊助商就是Ralph Lauren，這次Ralph Lauren再次為團隊打造制服，以海軍藍羊毛西裝外套搭配牛仔褲為主，頗有美式休閒風格，值得注意的是，金卡戴珊（Kim Kardashian）也加入應援陣容，替運動員們設計一系列居家服、內睡衣。

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲美國國家代表隊隊服。（圖／Ralph Lauren、IG@skims）

法國

法國隊找來Lacoste操刀，採用國旗藍、紅、白配色，設計簡約俐落，即便是運動衫外型也很時髦。

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲法國代表隊隊服。（圖／Lacoste）

英國

英國代表隊服由Ben Sherman設計，紅白條紋、牛津鞋，具有濃厚英倫風格。

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲英國代表隊隊服。（圖／TeamGB官網）

澳洲

澳洲的代表隊隊服相當亮眼，由Sportscraft打造入場制服，運用搶眼的黃Ｘ綠配色，特別鮮豔活潑。

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲澳洲代表隊隊服。（圖／ausolympicteam@Instagram）

南韓

南韓代表隊服由Kolon Industries FnC打造，象牙白色的正裝外套，相當時髦有型，運動服則是由The North Face量身打造。

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲東京奧運進場隊服。（圖／翻攝自品牌官方）

▲南韓代表隊隊服。（圖／Kolon Industries FnC）

►東奧德國正妹選手亮眼外型爆紅　火辣身材被封「全球最性感運動員」

►奧運中華隊進場服藏70年代「窗花」　周裕穎讓台灣庶民美學走入國際

關鍵字：

東京奧運, 東奧, 台灣, 中華隊, 中華台北隊, 台灣代表隊, 隊服, 進場服, 周裕穎, JUST IN XX, 窗花

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