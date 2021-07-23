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亮・珠寶／項鍊、手鐲像細緻織物　摩納哥王子妃被迷倒了

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▲▼ Buccellati 。（圖／公關照）

▲Buccellati代言人Beatrice Borromeo（右）和品牌第四代設計師Lucrezia Buccellati演繹最新高級珠寶系列。（圖／Buccellati提供）

記者陳雅韻／台北報導

旗下有卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、伯爵（PIAGET）等頂級珠寶鐘錶品牌的歷峰集團（Richemont），2019年收購1919年於米蘭創立的珠寶品牌Buccellati，積極展開布局，不僅請出身義大利伯爵名門的摩納哥王子妃Beatrice Borromeo代言，也拓展國際市場，已進軍台灣向收藏家展示最具標誌性的「Rigato」雕金技術與「Tulle」珠羅紗工藝，如織物般細膩質感讓珠寶辨識度更高了。

▲▼ Buccellati 。（圖／公關照）

▲摩納哥王子妃Beatrice Borromeo演繹Buccellati靈感源自蓮花SADAR項鍊與耳環。

▲▼ Buccellati 。（圖／公關照）

▲Buccellati第四代設計師Lucrezia Buccellati 佩戴MYOSOTIS花形項鍊與耳環。
 

一直由家族經營的Buccellati，嫁入歷峰集團後依然由原家族共同參與管理，第四代設計師Lucrezia Buccellati甚至親自上陣，與經常佩戴品牌珠寶的摩納哥王子妃Beatrice Borromeo一同拍攝形象照，演繹甫於巴黎發表的l Giardino di Buccellati高級珠寶系列，新作從大自然的幾何線條和印象派畫家的色彩中汲取靈感，以繽紛彩寶演繹迷人的花園景致，當中寬版手鐲運用的裝飾工藝，正是招牌的「Rigato」雕金技術。

▲▼ Buccellati 。（圖／公關照）

▲Buccellati主石為坦桑石的 Delphinium Cocktail耳環。

Rigato雕金工藝源自文藝復興時期，但逐漸失傳，Buccellati再次將其發揚光大，工匠使用刻刀在貴金屬表面雕出平行線條，無論是切割角度、銳磨力度和拋光都必須精準無誤，才能完成如織物般柔和質感；而Tulle珠羅紗工藝則讓珠寶如華美蕾絲，細看每個鏤空線條都是如蜂巢一般的六邊形結構，相當細緻。


▲▼ Buccellati 。（圖／公關照）


▲Buccellati運用招牌rigato雕金工藝製作的LILIUM手環。

▲▼ Buccellati 。（圖／公關照）

 

▲Buccellati採用Tulle珠羅紗工藝呈現如蕾絲般的Ornato Pendant耳環。
 

同集團的伯爵也保留手工「宮廷式」（Palace Décor）雕刻工藝，不僅運用在寬版手鐲上，近日也應用在Sunlight系列18K玫瑰金宮廷式雕刻紋飾鑽石寬戒，呈現如太陽放射般的紋飾；宮廷式雕刻也在金質錶帶上展現如織品般的橫紋，今年新款更延伸至金質或珍珠母貝錶盤上，更添閃耀。

▲▼ Buccellati 。（圖／公關照）

 

▲伯爵Sunlight系列18K玫瑰金宮廷式雕刻紋飾鑽石寬戒，179,000元。（圖／伯爵提供）

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關鍵字：

亮珠寶, Piaget, 伯爵, Buccellati

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