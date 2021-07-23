七夕限定！Boobi brown推「粉紅鑽光」系列、Dior提供絕美包裝服務

▲美妝控可趁著七夕限定衝一波。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

七夕情人節將至，Bobbi Browm集結品牌熱賣單品，推出令人怦然心動的粉紅鑽光系列，Dior更獻上全新Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧，加碼花漾愛戀限定包裝服務，美到讓人愛不釋手。

▲Bobbi brown 金緻美肌粉-粉紅鑽光雙色盤，1,850元。

Bobbi Brown推出七夕限定粉紅鑽光系列，結史上最美打亮之稱的金緻美肌粉、極致鑽石眼影、晶鑽桂馥潤色護唇膏人氣單品，換上粉紅色新包裝。

▲Bobbi brown 粉紅鑽光-晶鑽桂馥潤色護唇膏，1,250元。

其中情人節限量推出腮紅+打亮的粉紅鑽光雙色盤，將美肌粉搭上同色腮紅，共有粉色和蜜桃組合可供選擇，雙效合一使用超便利，黃肌人擦起來顯白又襯膚。潤色護唇膏也祭出限量新色-溫柔花蜜橘，輕輕一抹好想親一口。

▲漫舞玫瑰髮香噴霧和香水都很受消費者歡迎。

迪奧也獻上全新Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧，使香氛與髮香相互加乘，讓你舉手投足之間盡顯魅力。在這特別時刻，不妨也為妳的他，挑選迪奧曠野之心淡香水，與妳的Miss Dior香氣完美搭配。

▲品牌推出期間限定包裝服務。

品牌更於即日起至8/15期間，同步推出花漾愛戀限定包裝服務，將格拉斯粉紅花海景緻，栩栩刻畫於禮盒之上，讓人心動想立即珍藏。而Miss Dior法式花舖也將於七夕情人節再次回歸登場，從7月23日至8月22日期間，凡於指定活動櫃點購買指定商品，即可擁有由柔美永生花為主角的Miss Dior愛戀花束。

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