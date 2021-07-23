「娜諾」驚悚邪笑再現！冰山藍髮＋胸口「一線中空」又殺又火辣

記者王則絲／台北報導

早先若曾追過泰劇《轉學來的女生》的朋友們，想必到現在還是對女主角邪門的詭笑記憶猶新，近日飾演該劇女主角「娜諾」的女星琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayakul，小名：Kitty），登上香港版《ELLE》8月號封面人物拍攝一組時尚大片，只見她精準重現了「娜諾邪笑」，並穿上胸口「一線中空」的性感禮服，又殺又火辣！

Chicha在演出《轉學來的女生》後於全球爆紅，化身時尚圈寵兒，大片拍不完，近日她登上雜誌拍攝畫報，將劇中招牌的妹妹頭黑髮給換下，染了一頭迷霧冰山藍色的新髮色，宛如精靈一般仙氣噴發。

畫報中，Chicha穿上一套套SAINT LAURENT新裝，封面造型裡的胸口「一線中空」黑色羽毛禮服，讓她像隻天鵝一樣優雅，完整展現了她纖瘦零贅肉的體態，胸前陰影若隱若現引人遐想。

另一套大紅色的煙裝造型，Chicha也以「裡面沒穿」的方式演繹，又辣又帥，與藍髮色形成強烈對比，一張上身特寫圖裡，Chicha再次露出了《轉學來的女生》中娜諾招牌的歪嘴邪笑，但這回不再讓人感到驚悚，而是靠眼神電翻粉絲，紛紛留言狂讚：「太讚了」、「髮色太驚艷」、「娜諾好殺！」當然，Chicha也不忘發揮170公分模特兒身材優勢，擺出一雙傲人長腿吸引目光。

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