寶璣鑽石灑滿鵝蛋錶　逾3克拉齊放閃

▲寶璣Reine de Naples 8938 18K白金鑽錶，1,635,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）招牌女錶那不勒斯王后系列錶款，今夏推出採用雪花鑲嵌工藝的Reine de Na-ples 8938仕女鑽錶，面盤上除了偏心設計的珍珠母貝材質時標環圈，其他空間全鑲嵌大小不一的美鑽，連面盤外緣、錶圈和圓形切割鑽石錶耳上均採用此鑲嵌工藝，搭配錶冠上的水滴形切割鑽石，逾3克拉的鑽石在錶上齊放閃。

▲寶璣Reine de Naples 8938 18K玫瑰金鑽錶，1,602,000元。

寶璣鵝蛋造型的Reine de Naples 8938雪花鑲嵌鑽錶共有2款，18K白金款式搭配天藍色錶帶，玫瑰金鑽錶則配上橘色錶帶，兩款採透明錶背設計，顯露有精緻機刻雕花鉑金自動盤的自動上鍊機芯，正反面都有看頭。

▲RICHARD MILLERM 07-01雪花鑲嵌鑽錶，約12,680,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）

Richard Mille推出更奢華的版本，旗下RM 07-01系列女錶換上雪花鑲嵌鑽錶，如雪花飄落般恣意排列的美鑽從面盤一路延伸至錶圈、錶鍊，身價上千萬元，美鑽看似隨興飄落，其實每一顆直徑約0.5到1.6毫米不同大小的鑽石，都經過精密計算才能緊密排列於選定的位置，再由工匠手工製作細長鑲爪加以固定，直至完美覆蓋表面展現耀眼光芒。

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