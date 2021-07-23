1招密技喚出「IKEA隱藏優惠」立馬變4折　網友：價格居然差這多！

▲IKEA隱藏優惠，用一招馬上變超划算！（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

兩個多月的疫情期間，民眾在家中時間大增，也連帶興起升級居家空間意願，IKEA趁勢推出網路購物優惠，果然出現大塞單！但除了網購優惠之外，疫情所帶出的「特別優惠」不止這些，其實鎖定各分店限定促銷，更有可能買到比網路購物更優惠的好貨，以GRONVIDE雙人被套組為例，內湖分店就足足便宜了650元！

今年4月底才新開幕的內湖店，5月中就碰到全台升級防疫三級，再加上發現確診者足跡被停業3天，悄悄規劃出時間限定的「隱藏優惠」，精選100項商品祭出「限店特價」，即起至8／4期間開放搶購，每款均限量售完為止。

▲GRÖNLID雙人座沙發，原價15,900元，特價8,600元。

其中不少是5折或低於5折的商品，包括GODMORGON淺灰色雙門鏡櫃，網站上價格為7,990元，內湖店只要3,990元就能買到，等同49折；GRONVIDE雙人被套組原價1,099元，內湖店只要449元，等同打4折；官網價299元的KNALLBÅGE懸掛式收納袋，從內湖店下單居然只要79元，只要26折！

▲GODMORGON淺灰色雙門鏡櫃，原價7,990元，特價3,990元。

▲KNALLBÅGE懸掛式收納袋，原價299元，特價79元，都可以買3個了。

▲GRONVIDE雙人被套組，原價1,099元，特價449元。

其訂購流程也與官方線上購物不同，需進入內湖分店頁面，點選「宅家安心購」專區，下載訂購單之後回傳到特定電子信箱，進入下單流程，可約定到店自取或是宅配到家，7／26前還可搭配特定區域單筆消費滿12,000元的免運優惠。

▲SALTHOLMEN戶外餐椅原價799元，特價499元。

而另一居家通路「特力+購物網」，即起至7／29也推出線上家具展，推出新註冊會員即可獲得百元現金抵用券，且使用愛家卡APP購物，也可享95折優惠，新會員再加送50元購物金，活動期間下單，還可抽價值20萬的SONY環繞家庭劇院組。

特力表示，線上家具用品展也祭出全屋搭配最低80,000元的優惠方案，包括原價93,570元的林氏木業15件組、原價133,999元的伊本家居北歐風臥室7件組、原價180,000元的直人木業臥房套裝5件組等，組合均一價都只要80,000元。

▲林氏木業15件組（部分），也推8萬元打包優惠。（圖／特力提供）