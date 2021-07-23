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蕭敬騰604萬「鑽石之王」加持宣布大計畫　華麗項鍊還可當腕錶　

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▲▼ 蕭敬騰珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰佩戴總值約604萬元的海瑞溫斯頓珠寶出席巡迴演唱會發布會。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰昨在上海舉辦媒體記者會，宣布將於明年3月26日展開全新「蕭敬騰17Neon9」世界巡迴演唱會，首站自上海站起跑，預計明年下半年唱回台灣，為此盛會他也特別盛裝出席，穿上亮黃色皮質西裝外套搭配黑色褲裝，同時戴上總值約604萬元的「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶，展現歌王氣勢。

▲▼ 蕭敬騰珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 蕭敬騰珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰戴的海瑞溫斯頓 ULTIMATE EMERALD SIGNATURE頂級珠寶時計，約4,250,000元。
 

昨蕭敬騰所戴的海瑞溫斯頓作品，包括一對各重1.01與1.06克拉的祖母綠形切割鑽石耳環、風格俐落的Traffic鑽石戒指、Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計項鍊，最特別的珠寶時計項鍊旋開錶蓋即顯露時間，另可搭配錶帶轉化為腕錶。

▲▼ 蕭敬騰珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 蕭敬騰珠寶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Traffic系列寬版鑽戒（左）約290,000元，各1.01與1.06克拉祖母綠型切工鑽石耳環約1,500,000元。

蕭敬騰穿搭風格前衛大膽，就連珠寶也不設限，幾乎Tiffany & Co.、MIKIMOTO等各一線珠寶品牌的作品都戴過一輪。他曾將法國珠寶品牌Boucheron箭頭造型的Flèche du Temps系列耳針，別在條紋西裝外套的領子上當胸針，成功聚焦。

▲▼ 蕭敬騰珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 蕭敬騰珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰將Boucheron Flèche du Temps系列耳針當胸針佩戴，500,000元。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

蕭敬騰, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Boucheron

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