奧斯塔羅12星座一周運勢0726-0801　摩羯看緊荷包、雙魚開花結果

20210726-0801奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原底，所以奧斯建議下周在感情上如果有想改變的想法要好好把握，結果將會相當良好。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免到最後讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

2.獅子座愛情運需要留意：不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

3.天蠍座金錢運需要留意：正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻是拱手讓人，導致錢財流失。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊朋友對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況。



愛情運勢★★

非單身朋友下周要多加注意和另一半的相處，可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭。

事業運勢★★

在學事業方面容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升。

金牛座



整體運勢★★★★

下周金牛朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★

下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶，彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★

下周在學事業上自信心相當的強烈，讓你學事業做起來相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友下周將有強而有力的行動充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友。

愛情運勢★★★★

下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感提高，且相當特別的是這樣的原因也有一部分來自肉體關係。

事業運勢★★★★★

學事業方面對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★

下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友下周對於自己的事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己感到萬分安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★

雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原底，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法要好好把握，結果將會相當良好。

事業運勢★★★★

學事業方面下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然在這方面顯得較辛苦，但可以預見之後狀況相當良好。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

獅子座



整體運勢★★★

下周獅子朋友自信心些許下降並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時，多敞開點內心接受他人意見。

愛情運勢★★

不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業運勢★★★

自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊！

處女座



整體運勢★★★

下周處女朋友面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為部分問題的產生讓你感到無力許多。

愛情運勢★★★

下周雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★

學事業方面奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免到最後讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

下周偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時地考慮可以但考慮太久有時可是會失了機會，所以時機差不多就可以入場投資。

天秤座



整體運勢★★★

下周天秤朋友則顯得滿足且安於現狀，但也因為如此稍稍停下自己向前邁步的腳步，甚至有怠惰感產生與企圖心下降的狀況產生。

愛情運勢★★★

雙方對於目前安定安穩的感情感到些許的厭倦，雖然心中也想改變現況卻始終無法付出行動，奧斯會建議有伴的朋友下周多出門走走改善一下。

事業運勢★★★

學事業方面雖然目前的環境充滿了安全感及穩定，但內心不安定的因子開始蠢蠢欲動起來，有想改變一成不變現況的想法產生，所以將會是充滿行動力的一周。

金錢運勢★★★

偏財運較不理想，下周不建議有任何投資或理財的動作，尤其若有朋友捎來投資訊息，奧斯提醒你要多加留意並考慮，千萬別太快決定。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼的堅定，也不再像過去那麼的有把握，做事也不再那麼踏實。

愛情運勢★★★

下周面對另一半要多點耐心，情緒的起伏尤在親近的人上表現得更加明顯，另外下周不安定感的增加有容易與另一半多了點爭執。

事業運勢★★★

下周學事業的起伏也顯得明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足導致，另一部分則是因為你的脾氣剛硬了些，也讓你和同事間相處多了點不適感，多注意。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻拱手讓人，導致錢財流失。

射手座



整體運勢★★

下周射手朋友要注意自己的情緒反應，將會是情緒起伏較大的一周，在面對一直以來堅持的事情感到些許無力。



愛情運勢★★

過去雙方的問題下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意彼此因情緒而導致的脾氣。

事業運勢★★★

情緒上的混亂最直接影響的就是學事業方面，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

有投資理財的朋友多留意狀況，另外下周也要避免購買不必要東西的狀況。

摩羯座



整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓摩羯朋友下周行動力高上許多，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。

事業運勢★★★★

學事業方面下周將渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友累意將充滿在你的生活當中，生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像太過美好。

事業運勢★★★

下周學事業方面則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★★

正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透，那就要有做善事的心理準備。

雙魚座



整體運勢★★★★★

下周雙魚朋友，將是個理性思考的一周並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事情，下周將更加明朗。

愛情運勢★★★★★

長久以來對愛情的努力將在下周開花結果，一直以來的溝通也將開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。

事業運勢★★★★

學事業方面將是突飛猛進的一周，努力的結果將在下周開始顯現，手邊的工作也將進入穩定的開始。而若對於目前的現況不滿足的朋友也將獲得改善。

金錢運勢★★★★

正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

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